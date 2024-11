Hace más de 20 años, Aron Ralston, un destacado escalador, pasó 127 horas en una montaña de Estados Unidos, atrapado por una roca. Para sobrevivir, la única solución fue cortarse parte de su brazo.

Su desgarradora historia fue llevada al cine, e incluso el mismo Ralston llegó a Chile para contar su historia 2015, lo cual fue compartido por las redes sociales de Teletón.

La historia nos transporta a más de 20 años atrás. En abril de 2003, Aron Ralston de 27 años, emprendió una excursión en solitario, al Blue John Canyon, en el Parque Nacional Canyonlands, Utah, Estados Unidos.

La aventura prometía ser una más en su iniciada lista de recorridos, pues dejó su trabajo de ingeniero mecánico, para ser instructor de montañismo.

Todo iba bien hasta que una roca se desplomó sobre su brazo derecho, atrapándolo entre la piedra y la pared del cañón.

Aron Ralston cortó su brazo para sobrevivir

Durante 127 horas, 5 días, Ralston se enfrentó a lo que pensó que serían sus últimas horas de vida. No tenía ninguna posibilidad de rescate y sus provisiones se agotaban rápidamente.

Fue por ello que optó por grabar en su cámara de video, un mensaje de despedida para su familia, ya que con el paso de las horas, la esperanza de sobrevivir era cada vez menor.

Llegado el quinto día, decidió tomar una desgarradora decisión y luchar por su vida, impulsado por una visión que tuvo la noche del cuarto día.

En aquella veía a un niño jugar con un camión, que le hizo imaginar como sería su hijo, el que siempre soñó tener.

Fue así como Ralston cortó su brazo derecho con una navaja que guardaba entre sus pertenencias. Aquella acción terminó con la amputación de su extremidad derecha.

“El recuerdo de la gente que quería me dio el coraje para aguantar. Pensé en el suicidio, pero tenía que volver con ellos. Por eso al final, mientras me amputaba el brazo, yo sonreía: iba a regresar, tendría un abrazo de mi mamá, quizá vería a este hijo más adelante”, dijo el hombre, según consigna el medio argentino, Diario Norte.

Para evitar desangrarse, utilizó un trozo de tubo de su mochila de hidratación como torniquete y en esas condiciones, descendió por la pendiente del cañón y recorrió 12 kilómetros en busca de ayuda.

Deshidratado y al borde del colapso, se topó con una familia de excursionistas holandeses que inmediatamente dieron aviso a las autoridades.

En paralelo, tras no tener señales de su paradero, personal de seguridad ya había comenzado a buscarlo, concentrándose en la región de Canyonlands.

Tras el aviso, rápidamente llegó un helicóptero del servicio médico que lo trasladó a un hospital, donde los médicos quedaron impresionados de su capacidad de resistencia.

Según se detalla Infobae, el hombre había perdido aproximadamente el 25% de su sangre y se encontraba deshidratado, sin embargo, los médicos lograron mantenerlo estable.

“Estaba aliviado de haber sobrevivido, pero sabía que iba a ser difícil. Tuve muchas cirugías, dolor, terapias. No podía ir al baño solo”, cuenta para el medio Diario Norte.

Por su parte, las autoridades lograron recuperar su brazo amputado. Levantaron la roca y entregaron la extremidad a Ralston, quien luego decidió cremarla y esparcir las cenizas en el mismo lugar del accidente.

Historia luego de su accidente

Después de un tiempo de recuperación, en 2004, publicó su autobiografía “Between a Rock and a Hard Place” (“Entre la espada y la pared”), donde contó detalles de lo que ocurrió aquellos días.

Posteriormente, su historia llegó al cine en 2010 con la película “127 horas”, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por el actor, James Franco. Como consecuencia, el film recibió múltiples nominaciones a los premios Oscar.

Pero aquello no es todo, Ralston continuó escalando montañas y explorando lugares. Su historia traspasó continentes, y en 2015 llegó a Chile para relatar su historia en vivo y en directo.

“El montañista y actual conferencista motivacional, llegará al país para participar del congreso Internacional “Resiliencia, superación y felicidad”, indica el mensaje en la página de la Teletón.

“Creo que mientras haya adversidad, necesitamos de ejemplos que la hayan vencido. Eso espero entregar en mis charlas: dar perspectiva, darles valor para vivir lo que estén viviendo”, comentó en eses entonces a El Mercurio.

“Podemos tomar nuestras rocas, nuestros problemas y transformarlos en bendiciones. Es tu elección ver la roca como una tragedia o como un regalo. Podemos sonreírle a la piedra”, agregó.

Durante la conferencia en Chile, dejó un potente mensaje.

“Cuando dejé mi brazo no sentí que haya perdido algo, sino que gané algo, renací… Casi todos me conocen como el tipo que perdió el brazo en una montaña, pero quizás lo que no todos saben es que soy el tipo que lo cuenta con una sonrisa en la cara”, expresó el montañista.

Actualmente, Aron Lee Ralston, con 49 años, sigue escalando montañas por el mundo y dando charlas motivacionales. Según reportes del medio argentino, se casó poco tiempo después de su accidente y tuvo a ese hijo que soñó en medio de su agonía.