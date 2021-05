La estilista lituana y fundadora de SelfStation, Jurgita Malakauskaitė, realiza cambios radicales increíbles a mujeres, eligiendo peinados que complementan sus rasgos y tono de piel.

“Me inspira la clienta. Su primera intuición suele ser correcta, por lo que es importante escucharla y darle vida a esa visión. Conozco todas las reglas y técnicas para crearla, pero la inspiración viene del cliente, sus emociones y estilo de vida”, dijo la estilista al sitio Bored Panda.

La estilista dice que es importante comprender la etapa actual de la vida del cliente y sus necesidades, ya que cada cliente es una historia única. “Ya sea una mujer que perdió su trabajo y quiere llamar la atención o una señora de más de 40 años que quiere sentirse más femenina o más divertida”, señaló.

Jurgita cree que todo profesional tiene la tarea de determinar uno de los cuatro tipos de personas en función de sus características: verano, primavera, invierno u otoño. Luego analizan la forma de la cara y el cuerpo, la textura del cabello y su estado.

“Con base en este análisis, el estilo de vida y los sentimientos del cliente, puedes aplicar la técnica, elegir un color de cabello y un corte de cabello. Pero lo más importante es que el cliente pueden mantener su cabello en casa, y después de despertarse por la mañana y verse a sí mismos piensan: ‘así es como se supone que debo lucir"”, señaló al sitio antes mencionado.

Hay muchas herramientas que pueden ayudar a las personas a analizar sus características por sí mismas, pero no siempre son correctas. “La gente no siempre se ve a sí misma como lo hace un profesional (…) Además de seleccionar el peinado incorrecto que parecerá que lo tomaste prestado de otra persona para usarlo, tratar de refrescar tu peinado tú mismo puede traer graves consecuencias”, sostiene la estilista.

Sobre las personas que experimentan con sus cabellos en casa, la estilista dice que “la gente debería experimentar con diferentes productos para el cuidado del cabello, como mascarillas y champús, que no dañen seriamente su cabello como lo hace el tinte para el cabello“.

La especialista, lleva 25 años transformando la imagen y pelo de miles de clientes. “Hacer felices a otras personas me da alegría. Poder participar en la felicidad de las personas se siente como si acabaras de tomar una ‘píldora de la felicidad’. Hacerte feliz es muy difícil, así que el mayor regalo para mí es poder hacer felices a los demás”.

Jurgita cuenta que “tuve dos mujeres que mantuvieron los ojos cerrados durante todo el proceso de coloración y corte hasta que pudieron ver el resultado final. Como en una especie de reality show. Estas reacciones son siempre las más emocionantes. Incluso si es un cambio temporal, esto inspira que las mujeres sigan preocupándose por sí mismas”.

Para ella los clientes que están protegidos, cerrados e infelices son los más desafiantes para trabajar. Entonces, al principio, es difícil romper estos muros y lograr que un cliente confíe en ti y se abra.

“Un peinado no está separado del resto de tu cuerpo, así que si sientes que no estás listo para un cambio drástico, no hay necesidad de apresurarte. El cabello es energía, así que no puedes simplemente cortártelo, tienes que estar lista y ser consciente de cómo quieres verte y sentirte después del cambio de imagen porque tendrás que vivir con el resultado todos los días”, enfatiza.

La estilista concluye que antes de comprar toneladas de suministros de farmacia y poner un tutorial de YouTube sobre cómo cortar y teñir el cabello en casa que podría terminar en un fracaso, ten en cuenta que a veces solo un pequeño recorte, una versión más vibrante de su color natural, y un corte de pelo ligeramente modificado puede hacer maravillas si quieres sentirte fresca, hermosa y con más confianza.