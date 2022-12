Si alguien sabe sacarle el mejor provecho a las plantas es Fernanda Salazar. La actriz de la teleserie La Ley de Baltazar, es una amante de las plantas y hoy es una especialista del tema.

Durante la pandemia, Fernanda inició un emprendimiento de jardinería y vivero, perfeccionándose en el tema, lo que actualmente la tiene haciendo asesorías personalizadas y talleres de jardinería.

“La Venus de las Plantas» es el nombre del negocio que nació en 2020 y que comenzó a hacerse conocido en sus redes sociales, donde aconseja cómo cuidar plantas y entrega datos para detectar cuando hay problemas.

Su interés en las plantas nació gracias a la curiosidad. Y es que, según contó a Mega, “cuando quedaba a cargo de una, por alguna razón, terminaba muriendo”.

A eso se sumó que su aprendizaje le sirvió como terapia. “Hace unos años me separé (del actor Francisco Dañobeitía) y caí en una depresión. Aparte de hacer una terapia convencional, comencé a cuidar plantas a modo de terapia paralela”, dijo.

“Me empezó a gustar el tiempo y el cuidado que les dedicaba, el ritual de regalarlas y cortarles las partes muertas. Comencé a conocerlas y cultivarlas más y más. Como mis amigos me veían que estaban lindas, me pedían que les vendiera y así partió la idea”, relató.

Un ingrediente milenario: el jengibre

Una de las aristas de su conocimiento, son las propiedades de los ingredientes naturales en el autocuidado de piel y cabello, donde uno de sus secretos es el jengibre.

De acuerdo a la actriz, este es una planta aromática que pertenece a la familia de los tubérculos y tiene su origen en el Sudeste Asiático.

Desde tiempos ancestrales, su raíz, donde se encuentra la mayoría de sus principios activos, ha sido utilizada en muchas culturas por sus propiedades tanto medicinales como estéticas.

Entre otras, la raíz de jengibre contiene más de 400 elementos químicos como fibra, lípidos, carbohidratos, aminoácidos, minerales y vitaminas, sobre todo B6 y C, lo que la convierte en un complemento muy nutritivo.

“Es un potetente antivirico, digestivo y funciona muy bien para las nauseas”, explicó la actriz en un video.

“Funciona muy bien en infusiones, pero la mejor manera de usar sus propiedades es en decocciones. Hervirlo por 10 minutos, luego lo cuelas y guardas”, explicó.

Otras propiedades del jengibre

Debido a esta riqueza nutricional, también ayuda para el resfrío así como para el cuidado del cabello.

De hecho, ralentiza el envejecimiento, pues contiene gingerol, un antioxidante que protege tu cabello del daño de los radicales libres y previene la degradación acelerada de colágeno.

Al contener magnesio, potasio, aminoácidos, ácidos grasos y calcio, colabora en la hidratación, volumen y brillo, puestos elementos evitan que el pelo se seque y se resquebraje.

Asimismo, también tiene un efecto antipolución, gracias a que su poder antioxidante neutraliza los radicales libres y evita los daños que provoca la contaminación diaria en nuestro cabello.

El jengibre también reduce el exceso de grasa, equilibrando el sebo del cuero cabelludo y purificando el pelo.

Gracias a todas estas propiedades, muchas marcas para el cabello, como Dove: el poder de las plantas, han comenzado a comercializarlo y acercarlo al publico.