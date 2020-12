En un balcón, el rincón favorito de la casa o sencillamente, el jardín, las plantas usualmente entregan vida a los espacios con su colorido y vitalidad.

Esa vida es la que muchos comenzaron a buscar para sus hogares durante el periodo de pandemia, momento en que el confinamiento nos alejó del verde usual que puedes ver al salir constantemente en la ciudad.

La demanda aumentó durante esta temporada y se han transformado en la nueva moda de quienes gozan regando, limpiando y cuidando las plantas, ya sea en el interior del hogar, las terrazas, balcones o cualquier espacio que se pueda llenar con las hojas que, para muchos, revitalizan.

La tranquilidad del verde

Más allá de que sean un excelente purificador del aire, el relajo que le proporciona a las personas el cuidado de sus plantas es tal, que incluso existe evidencia científica de que estas nos ayudan a encontrar tranquilidad en nuestras vidas, destaca Vogue.

“Vivir rodeados de plantas nos ayuda a contrarrestar el estrés” señala María Paz Martín, vicedirectora de jardinería y arbolado del Real jardín Botánico de Madrid. La también bióloga, profesora e investigadora destaca un estudio que evidenció la relación entre la cantidad de vegetación alrededor de las casas de enfermeras y la mortalidad durante el periodo entre 2000 y 2008.

El artículo, que realizó la Escuela Pública de Salud T.H. Chan de Harvard y el Hospital Brigham and Women’s de Bostón, consideró a 108.630 personas que demostraron que las personas que estaban en áreas con los niveles más altos de zonas verdes se asociaron con una menor mortalidad y una mayor actividad física, una exposición a un aire menos contaminado y a niveles más bajos de depresión, ansiedad o estrés.

En ese sentido, la Martín destaca destaca que “De acuerdo con los estudios, se produce una disminución del cortisol, la hormona del estrés, por lo que disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, también se genera un efecto positivo en el sistema nervioso, menor irritabilidad, mayor concentración y activación del sistema inmunitario”.

Lo que reafirma un estudio de la Universidad Estatal de Washington, publicado en la revista Prevention”. Según consigna Hufftington Post, los investigadores implementaron una habitación llena de plantas, tal como se muestra en la temporada 16 de Grey’s Anatomy, en la que entraron personas estresadas, quienes disminuyeron en un 4% su presión arterial, versus otro grupo que no vio plantas y sólo disminuyó en un 2%.

Carlos Magdalena, asistente de investigación hortícolas del Kew Garden de Londres indica la importancia del cuidado de las plantas y el efecto en las personas, señalando que “es muy terapéutico, porque dejas de pensar en otras cosas. De repente, te centras en por qué sale una hoja amarilla al tiempo que nace una nueva, etc.”

El investigador añade que “es, además, una dedicación lenta: observar, esperar, mantenerlas vivas… Lo cierto es que te sientas con una maceta al lado y no te cambia nada, pero si la sigues durante meses te das cuenta de que todo está cambiando. No es una modificación apreciable en nuestra escala del tiempo, pero con memoria fotográfica notas que varía la orientación, el color, el número de hojas… Ves los cambios sin darte cuenta”.

Más que un nuevo accesorio en pandemia

Ante las cuarentenas y el proceso de confinamiento, la necesidad de tener ese intenso verde que sólo proporcionan las plantas tuvo un importante crecimiento que se reflejó en el mercado.

“Con el aumento del estrés en la vida de todos, las flores son un producto que hace feliz a la gente. Y la gente busca incluso pequeñas formas de despertar la alegría en sus días y conectarse con los demás”, señaló a Business Insider, Katie Butler, vicepresidenta senior de la Society of American Florists.

Según consigna Infobae, la demanda de plantas fue una avalancha para empresas destacadas en el rubro como The Sill, una tienda online de Estados Unidos.

Las solicitudes de las personas agotaron las variedades más populares, generando una demanda que los tomó por sorpresa y propició inconvenientes en las entregas, un problema que incluso tuvo que sortear Amazon, el gigante estadounidense.

Pese a que tenían como objetivo abrir nuevas tiendas, la empresa se dedicó a mantener las actuales así como expandir el negocio para quienes están entrando en el mundo vegetal, ofreciendo clases en línea para que sus clientes puedan aprender el cuidado de sus plantas o flores, como las orquídeas, que añadieron recientemente a su catálogo.

Sin embargo, el boom de las plantas les impide tener un stock disponible, ya que vendieron sus productos tan rápido que sólo les queda esperar la próxima cosecha para disponibilizar sus nuevos brotes.

Algo similar a lo que ocurre en Chile, donde Natalia Socias, emprendedora de Plantas en Casa, vio una oportunidad al buscar efusivamente un “ficus lyrata”, planta que trató de obtener sin éxito a través de la web y viveros de la región Metropolitana.

Socias señaló a BioBioChile que en una de sus visitas a un vivero de la zona sur de Santiago, el dueño le indicó que el “ficus lyrata” estaba agotado, al igual que muchas plantas que habían tenido una alta venta en los primeros días de la pandemia en Chile, lo que le llamó la atención y la motivó a encontrar en las plantas un nuevo negocio.

De esta forma, comenzó con su tienda a través de Instagram, ofreciendo sólo 6 plantas, entre las que se encontraba su preciado “ficus lyrata” con tal éxito que “incluso podemos llegar a vender 100 plantas semanales, ha sido una venta totalmente exponencial” contó a BioBioChile.

La joven destaca “al principio, teníamos todo en una parcela familiar, pero con el fin de la cuarentena, nos vinimos a nuestro departamento en Santiago que remodelamos y ambientamos los espacios para mantener las plantas con el cuidado necesario, por lo que vivimos en una selva viva”.

La emprendedora dijo que “es entretenido vender plantas, porque la gente te va contando sus experiencias, tengo clientas que me han comprado más de 5 veces y que me van contando el crecimiento de sus plantas, cómo van, envían fotos. Incluso, algunas me cuentan qué hablan con sus plantas… es rico ver cómo la gente se acompaña con las plantas y aunque no te hablen, igual se comunican, miras hacia al lado y están, te alegras cuando crecen hojas o flores nuevas, tiene el agua seca, etc… es como tener una mascota”.

“Mascotas” y mascotas

Como señala Socias, tener plantas es como tener mascotas, pero qué pasa cuando realmente tienes una en casa.

Lo esencial es tener plantas que sean amigables con los animales, ya que algunas especies pueden resultar tóxicas para ellos que por curiosidad o placer, al sentir su textura y olor, pueden comer pedazos de hojas.

Sin embargo, hay una serie de plantas de interior que puedes tener sin inconvenientes y que, además de entregar armonía y vitalidad a tu hogar, serán perfectas en caso de que tu gato o perro la vea como un sabroso snack de media tarde. Aquí te dejamos las más comunes.

Suculentas: están entre las plantas top de la temporada. Además de ser resistentes a diversos ambientes, inofensivas para gatos.

Rosal: Si no lo sabías, también se pueden cultivar en el interior de tu hogar sin inconvenientes y son muy amigables con los felinos.

Orquídeas: Si bien no son la opción más económica del mercado de las plantas, su belleza es incomparable y pueden convivir con mascotas.

Cinta o Malamadre: También conocida como “lazo de amor” es una planta colgante muy segura para mascotas, ya que si se ingiere no genera problemas de salud para ellas, destaca 20 minutos.

Helecho: Es la planta perfecta, purifica el ambiente y además, es muy segura para perros o gatos.

Ahora, si quieres privilegiar la seguridad de tu perro o gato, estas son las plantas que deberías evitar, aunque siempre las puedes tener manteniendo los cuidados pertinentes para proteger a tu mascota.

Aloe Vera: esta planta que es tan beneficiosa para los humanos, puede causar graves problemas para los perros si la llegan a consumir. Algunos de los síntomas son ampollas en la piel, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pulso débil y si tiene contacto con sus ojos, conjuntivitis, destacó Muy Interesante.

Flor de Pascua: Pese a que se ve hermosa en la época navideña, puede ser un problema real si tu perro tiene contacto con ella, puesto que el contacto con el látex presente en su savia les genera dermatitis o inflamaciones, pero si la ingiere puede sufrir vómitos, diarrea, dolor del abdomen, irritación de las mucosas y mucha salivación.

Monstera Deliciosa: Se puede ver preciosa en nuestro living, sin embargo, si un gato la llega a masticar puede tener ardor bucal, dolor agudo, salivación excesiva o hinchazón de lengua y faringe con dificultad para respirar, lo que se agrava si la comen.

Potos: esta planta colgante es muy común de los hogares, sin embargo, es tóxica para los perros, que al ingerirlas pueden sufrir inflamación de la mucosa bucal, la faringe, dificultad para respirar, trastornos graves del aparato digestivo, convulsiones y daño renal.