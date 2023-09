La banda de heavy metal, Metallica, se encuentra en su gira mundial M72, que los llevó a presentarse en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

Y lo que parecía un show normal de James Hetfield y compañía en el estado de California, tuvo una inesperada invitada entre el público asistente.

Cabe mencionar que los músicos, tienen 42 años de trayectoria. Además, del fanatismo que despiertan, hay que destacar que es una banda del gusto de personas de diferentes edades y especies.

De acuerdo con la agrupación, un perro de coló en el concierto de los intérpretes de One, Enter Sandman y Master of Puppets, afirmaron en una publicación de la red social “X” (anteriormente conocida como Twitter).

Por eso mismo, los miembros celebraron que la can llamada Storm (Tormenta en español) estuvo observando el concierto de ellos el domingo recién pasado, en un recital que reunió a cerca de 70 mil personas.

You might have heard we had a four-legged fan join us for #M72LA! Despite reports to the contrary, our friend Storm snuck out of her home adjacent to @SoFiStadium and made her way to the gig all by herself.

After a full night taking in the show with her #MetallicaFamily, Storm… pic.twitter.com/d0wtFQ6q4w

— Metallica (@Metallica) August 31, 2023