Una mujer argentina se hizo viral en TikTok luego de compartir sus choques culturales al llegar a vivir a Santiago.

Pese a que la distancia entre Chile y Argentina no es tanta, y podríamos pensar que las diferencias no son tan grandes, Anita Thomas deja claro que hay un sinfín de palabras y hábitos que hacen de la cultura chilena distinta a la trasandina.

No sólo está el acento, sino que la tiktoker puntualiza en el montón de palabras que nos diferencian. Además de la ropa, ejemplificó las siguientes: “Aburrido es fome, salir a bailar es carretear, a la plata les dicen las lucas, cuando quieras decir ‘viste’ o ‘entendiste’ es cachai?, acompañar es apañar, resaca es caña, bueno y así un millón”.

Argentina y sus choques culturales con Chile

Otro punto que destacó es la forma en que se relacionan unos con otros. “Me di cuenta viviendo acá que el argentino es demasiado cariñoso, muy invasivo, como nuestra manera de demostrar amor es metiéndome en tu vida, preguntándote de todo y hay una diferencia con los chilenos que son un poquito más respetuosos y correctos”, valoró.

Al igual que otros extranjeros, la argentina resaltó el respeto que existe por los peatones en los denominados pasos de cebra. “Vos te acercás al cruce y ya los autos van frenando de lejos y ponen balizas para avisar que alguien va a cruzar, o sea, podés cruzar con los ojos cerrados”, comentó.

Otra diferencia que constató es la importancia que se le dan a las Fiestas Patrias en Chile. Desde enero, según contó, las personas le hablaban “del 18”, mientras que en Argentina a lo más, aseguró, se usa una escarapela.

El tema de las propinas también le llamó la atención. Mientras que en su país se acostumbra dejar el 10% en efectivo, tras calcularlo uno mismo, en Chile es el mesero quien te consulta si deseas o no agregarlo. “Está buenísimo”, opinó.

No obstante, recordó que una vendedora le vendió una caja de fideos y le preguntó si deseaba incluir la propina, a lo que dijo que sí porque no se atrevió a decir que no.

“Sos un 10”

Otra diferencia cultural que reconoció es la falta de delivery de helado y la poca reacción a los temblores. “La gente como que no reacciona. Se puede estar moviendo y ellos siguen tomando el café así como ‘ah"”, dijo asombrada.

Aparte nombró la diferencia entre el 10 y el 7. “En Argentina, si alguien te dice que ‘sos un 10’, es porque, o sea es el piropo más grande, sos un 10, sos una cosa completa, la nota más alta. El tema es que acá (en Chile) la nota más alta es un 7, entonces si alguien te dice ‘sos un 7’ te está diciendo ‘sos un 10’ en realidad (…) se refieren a que es muy bueno, no promedio”, complementó.

Entre risas, también destacó que al final de las fiestas en vez de comer pizza se come sopa, refiriéndose a mariscales o caldos, usualmente servidos para recomponer el cuerpo y pasar la caña (resaca).