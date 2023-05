Yoora Jung es una youtuber estadounidense de 25 años de ascendencia coreana que suele crear contenido sobre su carrera universitaria en la red social. La influencer que acumula más de 247 mil seguidores en Instagram se caracteriza por subir contenido donde estudia hasta altas horas de la noche y suele no tener una rutina diaria.

La youtuber comúnmente es aplaudida por sus seguidores por mostrar “la realidad de los estudiantes”, esto pues, según relata ella misma, solo come dos veces al día, ya que no tiene mucho tiempo para cocinar, y sus hábitos alimenticios no son los más sanos, además de dedicar muchas horas a estudiar.

Con el fin de hacer un cambio, Yoora le pidió a la popular aplicación de Inteligencia Artificial, Chat GTP, que controlara su día, todo con el fin de ser más productiva y saludable.

De esta manera, la plataforma le sugirió empezar su día a las 06:00 horas de la mañana, mucho más temprano de lo que suele hacerlo, pues acostumbra a levantarse minutos antes de comenzar sus clases. La IA además le sugirió un desayuno saludable y balanceado.

Más tarde, Chat GTP dio paso a una rutina de cuidado facial de 6 pasos, ante lo que la youtuber admitió: “Probablemente, hago solo dos (pasos) de ellos diariamente (…) Honestamente eso fue muy refrescante”.

Luego la aplicación le sugirió llegar media hora más temprano a sus clases de medicina, esto para que hiciera revisión del material de estudio, lo que Yoora siguió al pie de la letra. Tras volver a casa, la youtuber se preparó un snack que le sugirió la aplicación, el que consistía en una manzana y almendras.

Luego del almuerzo, su tercera comida del día, la IA le sugirió estudiar y más tarde ir al gimnasio, para lo que incluso le elaboró una rutina y una playlist. Cuando llegó la hora del segundo snack del día, la youtuber confesó: “No estoy hambrienta, soy el tipo de persona que come dos comidas al día, así que comer tres comidas al día además de los snacks está siendo demasiado para mí, siento que estoy perdiendo el tiempo comiendo”.

Sin embargo, la youtuber siguió todas las indicaciones de Chat GTP y terminó yéndose a dormir a las 22:00 horas, en lugar de quedarse estudiando toda la noche como suele hacerlo.

Según concluyeron sus seguidores y la propia youtuber, con la ayuda de la Inteligencia Artificial logró ser más saludable y productiva, sin embargo, no reveló si continuará usando las recomendaciones de la IA.