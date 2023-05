El príncipe Louis, el hijo menor de Kate y William, lo hizo de nuevo. A sus cinco años, se robó la atención de la coronación de su abuelo, el rey Carlos III, y todo gracias a sus divertidos gestos.

Como todo niño pequeño, Louis no logró soportar la larga ceremonia de coronación y comenzó a aburrirse. Dado que el evento fue trasmitido en vivo para millones de personas, sus gestos no pasaron desapercibidos para nadie.

En redes sociales, sus expresiones causaron furor entre los internautas, quienes compartieron cada uno de los nuevos “memes” protagonizados con el hijo menor del príncipe de Gales y Kate Middleton.

El primer gesto que captaron los cámaras fue el inesperado bostezo que el niño de cinco años hizo cuando esperaba para ingresar a la abadía de Westminster.

Prince Louis appears to yawn during King Charles' coronation service. https://t.co/SB1yBIKbNm pic.twitter.com/Us9GyGemwI

Debido a su corta edad y lo extenso de la ceremonia, el príncipe Louis estuvo autorizado para salir antes del evento, sin embargo, no es primera vez que el nieto de Carlos III protagoniza memes en redes sociales.

Anteriormente, durante los eventos públicos por el Jubileo de Platino de Isabel II, celebrado en junio de 2022, el hijo del príncipe William se robó las miradas por su auténtica personalidad y la serie de gestos hilarantes, rompiendo completamente el protocolo.

En aquella oportunidad, Louis apareció en el balcón del Palacio de Buckingham, tapándose los oídos cuando pasaban aviones miliares, haciendo muecas y mostrando evidentes signos de aburrimiento ante miles de personas que se apostaron para festejar a la reina.

Pero nuevamente, tras el saludo protocolar de la familia real en el balcón de Buckingham, el pequeño príncipe fue el centro de atención por sus expresiones, las que el internet se encargó de viralizar.

Fue tal la expectación que causó su presencia en la ceremonia, que su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales. A diferencia sus hermanos, George y Charlotte, el príncipe Louis no se quedó del todo quieto ante el público.

Prince Louis waves to the crowd at his grandfather’s #Coronation pic.twitter.com/QrMc8BexMA

— Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023