Una novia se encuentra en busca y captura por las autoridades de la India después de que se hiciera viral en las redes sociales un video de ella, con la tradicional indumentaria de bodas hindú, disparado al aire durante la celebración de su matrimonio en el norte del país.

“Se registró un caso contra la novia después de que se viralizara en las redes sociales un vídeo de ella disparando cuatro balas al aire el día de su boda”, indicó este lunes a EFE el oficial Girish Chandra Gautam, policía del municipio de Hatras, en el estado de Uttar Pradesh, India, donde tuvo lugar el suceso.

Cuando los agentes se apersonaron para investigar el suceso, “la novia había huido por temor a que la arrestaran”, y desde entonces se encuentra en busca y captura, agregó el agente.

El video muestra a un hombre, titular de la licencia del arma, entregando una pistola a la novia, que dispara cuatro balas al aire mientras se encuentra sentada junto a su novio en el escenario de la sala.

#WATCH | Bride fires in air during wedding in UP's Hathras, flees after case filed

