La percepción y preocupación por la delincuencia crece con el paso del tiempo en varios países de Latinoamérica, incluyendo a Chile. Para evitar asaltos, tras usar un cajero automático es imperativo ver hacia todos los lados posibles.

Un creador de contenidos, no obstante, encontró una técnica para evitar que las personas sean despojadas de su dinero, la cual fue compartida en TikTok, llamando la atención de los usuarios de esta red social y del sistema bancario.

La viralización del video llegó desde México, país donde la delincuencia es una realidad con la que millones deben lidiar, muchas veces, sin éxito. Medios como El Universal hicieron eco del suceso.

El acecho al usuario: cómo detectarlo

El usuario de TikTok @misterpitufo publicó el video de un hombre, quien aparece en un cajero automático, sacando una cuantiosa suma de dinero.

Este creador de contenidos muestra que uno de los primeros errores del usuario, es contar el dinero a la vista, sin mirar el entorno. Es así que, en segundos, las cámaras captan a dos sujetos llegando en motocicleta a la zona donde se encontraba las instalaciones de la sucursal bancaria y el correspondiente aparato dispensador de billetes.

La técnica se basa en percatarse del entorno. Los dos supuestos asaltantes yacen afuera, esperándolo para quedarse con el botín.

En el contenido creado, se ve a uno de estos acercarse a la puerta, apurándolo a salir. El usuario, evidentemente nervioso, les pide un momento. Al parecer empieza a pensar cómo salir bien librado de la situación. El objetivo del material audiovisual está hecho, precisamente, para evitar asaltos.

Mientras uno de los sujetos espera a que el usuario salga, el otro vigila la cuadra para asegurarse que no haya testigos del atraco que piensan ejecutar. Es por lo general la forma de operar de este tipo de delincuentes.

En tanto, entre los autos que pasan, se ve a una patrulla policial, lo cual muestra que no hay ninguna garantía de que la autoridad se entere de un robo en progreso.

La técnica audaz para evitar asaltos, tras usar el cajero automático

No es una regla general, pero el creador de este contenido deja ver a dos atracadores distraídos, nerviosos y vigilando el entorno a la espera de su víctima. Cabe recalcar que no significa que todos los delincuentes son distraídos, por lo que la vida debe resguardarse antes que cualquier cantidad de dinero.

El video ejemplifica a una camioneta blanca que se retira del lugar, llamando la atención de ambos ladrones, lo que les distrae aún más.

Es cuando el usuario se percata de la distracción y, haciendo un giro audaz, coloca la suma de dinero extraída del cajero automático en el basurero, al interior del lugar. También, arroja en el pequeño bote blanco sus tarjetas y su teléfono celular.

A los pocos segundos, el video de la técnica para evitar asaltos en cajeros automáticos, muestra a la potencial víctima evidentemente nerviosa, saliendo a la calle. Sin duda, este contenido muestra una jugada tan inteligente como peligrosa, por lo que no es segura, sólo viral.

Una vez afuera, los tipos lo abordan. Disimulan, pero proceden a intimidar, revisando de pies a cabeza.

Finalmente, él entrega su billetera que estaba vacía, debido a la técnica utilizada.

De regreso al basurero, tras la técnica para evitar asaltos en cajeros automáticos

Como es un contenido generado, es posible ver un final feliz, tras la compleja situación que algunos usuarios en internet dieron por cierta, pero que sólo se trató de un video a cargo de un generador de contenidos.

Cuando los ladrones no encontraron el botín, intuyeron que habían llamado la atención lo suficiente y procedieron a retirarse del lugar. Ambos subieron a la motocicleta y partieron con la cartera que les entregó el usuario del cajero automático.

Se ve al hombre regresando a la caseta del cajero, apenas los victimarios se habían retirado del lugar donde toma el dinero del basurero, el resto de sus pertenencias, incluido su celular, y se dispone a hablar a la policía. El video no muestra a los victimarios regresando, ya que es una recreación.

De inmediato, los usuarios de TikTok que vieron el video, sacaron sus conclusiones de este suceso, dándolo por cierto.

Cabe mencionar que al cierre de esta nota, el video tenía más de 10 millones de reproducciones y más de 300 mil likes. Los comentarios fueron variados y denotaban la preocupación que se genera en situaciones como las vividas por el usuario del sistema bancario en cualquier parte del mundo donde la inseguridad prima.

“Yo del susto me regreso y me llevo las cosas con todo y basurero”, dijo uno de los internautas, que sin duda, no quiere verse envuelto en un momento así.

“Me alegro por él y su astuta respuesta”, “Buena técnica, que Dios lo bendiga”, “Información que sirve”, fueron otras de las respuestas que se recogieron del registro y que fueron citadas en medios sudamericanos como La Nación, de Argentina.