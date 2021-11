La idea de ir a un concierto es disfrutar de la música y ver un show en vivo que deje un grato recuerdo en la memoria. Sin embargo, una banda de metal llevó esto al extremo y dejó a todo el publico con la boca abierta luego que su vocalista orinara en la cara de un fanático en pleno escenario.

El impactante hecho ocurrió durante un concierto de la banda neoyorkina Brass Against en el festival Welcome to Rockville, en Daytona Beach, Florida (Estados Unidos).

Mientras el grupo musical interpretaba la canción “Wake Up” de Rage Against the Machine, la vocalista, Sophia Urista, comentó que tenía ganas de ir la baño, así que preguntó al público si alguien estaba dispuesto a ser orinado en la cara.

Un entusiasta fanático aceptó la invitación de la cantante, subió a la tarima y se tumbó sobre el suelo con una lata de cerveza sobre la cabeza esperando que el bizarro momento sucediera. La interprete se bajó los pantalones y mojó la cara del hombre frente a los ojos y gritos de espanto de todo el público.

Rápidamente las personas que estaban en el evento compartieron en las plataformas digitales registros del sorprendente acto.

Tras la gran repercusión mediática que causó el impactante episodio, la banda neoyorkina ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el acto a través de sus redes sociales, explicando que “Sophia se dejó llevar“.

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.

— Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021