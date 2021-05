Margaret y Joseph llevan 73 años de matrimonio, sin embargo, la pandemia de coronavirus los obligó a estar separados por casi un año. No obstante, la pareja de 97 y 96, respectivamente, lograron reencontrarse y las imágenes no sólo se volvieron virales, sino que sacaron más de una lágrimita.

En abril de 2020, Margaret Louise Baldwin Bigler fue internada en el centro de cuidados HarmarVillage en Cheswick, Pennsylvania, mientras que su marido, Joseph Andrew Bigler, mantuvo su independencia.

No obstante, debido a las restricciones sanitarias él no pudo visitarla durante meses, según el diario New York Post.

Joseph finalmente pudo ver a Margaret en marzo pasado cuando fue admitido en el mismo centro de cuidados por un par de días para que pudiera verla.

“Dios Mío”, repetía la mujer mientras él dirigía su silla de ruedas para abrazar a su esposa, según se pudo ver en el clip que fue compartido en Facebook por el centro de cuidados.

“Él fue admitido por un par de días para verte”, señaló una de las enfermeras a la emocionada Margaret. “Él dijo, ‘quiero pasar un par de días con mi amor"”, añadió.

Según Daily Mail, Joe vive hoy en un centro de cuidados adjunto a HarmarVillage, por lo que pueden visitarse regularmente.

Margaret y Jospeh se casaron el 31 de mayo de 1948, luego que el hermano de ella los presentara. Joe trabajaba en compañía de excavación, mientras que ella fue una ama de casa durante toda su vida.

“Ha sido muy duro no ver a Joe, y fue muy triste”, dijo la mujer al portal SWNS.

“Las palabras no pueden describir cómo fue poder abrazarla nuevamente después de casi un año”, añadió Joe. “Fue un infierno”, dijo, agradeciendo también el cuidado que el personal tuvo con su esposa.

La asistente social del hogar, Holly Bills, reveló que la escena fue muy emotiva para todos los trabajadores del lugar. “El personal estaba muy emocionado de verlos juntos nuevamente. Fue un día feliz para todos”, contó. “Ambos son personas increíbles que todavía están locamente enamorados con la esperanza de volver a estar juntos pronto”, añadió.