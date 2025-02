A fines de enero la casa de moda francesa Yves Saint Laurent (YSL) lanzó un casting internacional para encontrar al nuevo rostro de “MYSLF”, el nuevo perfume de la marca. Dentro de los miles de postulantes, estaba Juan Méndez, o también conocido como ‘Jarich’ en redes sociales. Un modelo chileno viviendo en Shanghái, China, y que, gracias a la votación del público, se coronó como ganador con más de seis mil votos en 24 horas.

De acuerdo con el chileno de 22 años que residía en La Florida, región Metropolitana, postuló al casting solo con fe, él lo veía como algo muy grande y lejano. Sin embargo, los votos de la audiencia lo posicionaron como nuevo modelo para la marca global.

“Me contactaron para decirme que gané”, comentó feliz. “Este domingo viajo con ellos (YSL), voy a estar yendo a Bélgica, Europa por primera vez en mi vida, y en clase de negocios, algo que siempre soñé pero nunca creí que pasaría, es una locura”, detalló para BioBioChile.

En su video casting para Yves Saint Laurent relató: “Se siente muy bien ser yo mismo, se siente muy bien ser latino, se siente muy bien hacer algo diferente, se siente muy bien disfrutar lo que hago y, si aún tú no lo haces, espero que este video te anime a arriesgarte y que le ‘des tu corte’ también”.

Su vida antes de ser modelo

Antes de salir a perseguir su sueño en el país asiático, en Chile Juan tuvo una vida diferente. De pequeño soñó con distintas ambiciones, entre ellas la música, la ropa y el básquetbol. Este último lo usó como método para ‘controlarse a sí mismo’, porque “cuando chico me iba bien en las clases, pero me portaba muy mal y me echaban de los colegios”.

‘Jarich’ comenta que cuando sus papás lo castigaban solo podía jugar básquet, eso lo llevó a desarrollar un instinto competitivo y, a los 15 años, fue cuando sintió que tenía el propósito de jugar en ligas mayores.

Sin embargo, comentarios como que “ya estaba muy viejo” o que “no lo lograría porque ya había niños mejores que él en Estados Unidos”, lo llevaron a abrirse camino él solo.

Después de buscar y rebuscar, una beca que le dio la oportunidad para irse de intercambio California con 17 años. “Aunque no llegué a destacar allá, mejoré mucho porque el nivel era muy diferente”, confesó.

Ya con 22, estaba en un equipo semiprofesional, pero no podía vivir del deporte. Hasta que “tuve que dejarlo, ya me estaba haciendo mal mentalmente, estaba entrando mucho y pasándola mal, no salía, solamente entrenaba todos los días y no estaba haciendo la plata que necesitaba”.

“No me metí a la universidad, a pesar de que tenía buenas notas para entrar porque era muy cara y no quería que mis padres se endeudaran”, admite.

Sentía que el deporte no estaba surgiendo como él esperaba. Algunas personas le preguntaban “¿Qué vas a hacer si no puedes vivir del básquetbol?” Junto con el paso del tiempo, le hicieron cuestionarse si eso era a lo que se quería dedicar profesionalmente.

Y ahí, apareció el modelaje como una opción para poder hacer dinero junto con el hacer ropa, “el modelaje empezó a subir exponencialmente rápido y tuve que jugármela, dije como ‘ya se abrió una puerta, quizás no era lo que esperaba, pero la voy a tomar’. Dejé todo y me fui por el modelaje”.

Una decisión demasiado compleja cuenta el modelo, “sentía que tuve que darle la razón a todas las personas que me habían dicho que no lo iba a lograr. Dejar ir el sueño de niño es difícil, me dolió mucho”.

“Pero tuve que ser autocrítico y aceptarlo”, aseguró. Tuvo que ver la realidad en la que estaba, menciona que en Chile es muy complicado vivir del baloncesto y lo que le apasionaba en ese momento no le permitía vivir de ello.

Fue así como dio el primer paso al modelaje, se mantuvo con un pie en este nuevo rubro y con el otro en su trabajo full-time. “Después las cosas empezaron a mejorar, pero al principio fue muy complicado, la verdad”, comenta.

Su introducción al mundo del modelaje

Una vez llegado a Chile, donde pudo estar 2 años antes de irse a China, trabajaba con su papá cargando y descargando camiones de ¾, aunque también se las arreglaba como chofer.

Llegó al mundo del modelaje netamente por casualidad y es que solo una vez en su vida había hecho una sesión de fotos, hasta que la idea de probar cosas nuevas llegó después de que sus amigos lo invitaran a ser parte de una marca que estaban creando.

Decidió “probar esto del modelaje”. De a poco fue sumándose a pequeños proyectos hasta que pudo armar su portafolio como modelo. Mandó correos a muchas agencias en Chile, pero solo una lo tomó en cuenta, esta le hizo propuestas para comerciales de Tv, pero él recién comenzando, soñaba y aspiraba a más.

Esta agencia de modelaje le pidió firmar exclusividad por un año, de llegar a incumplirla debería pagar una multa de unos 5 millones de pesos. Fue así como pasó todo su primer año dentro del modelaje, pero sin trabajar casi ni una sola vez gracias a las gestiones de la agencia.

Pero como no todo es malo en esta vida, un amigo de Juan empezó su propia agencia de modelaje, esta vez el contrato era sin exclusividad, fue ahí cuando hizo sus primeras sesiones de fotos para probar su look.

Las colaboraciones con marcas y fotógrafos se fueron dando. Tal hecho hizo que empresas más grandes lo fueran notando de a poco, eso lo motivó de sobremanera y surgió la idea de modelar en el extranjero. Por su poca experiencia en el rubro tuvo que buscar oportunidades por su propia cuenta.

“Mandé unos 200 correos a agencias de afuera con mis fotos y con mis medidas. Me respondieron unos seis y, de estos seis, solamente dos agencias les interesaba verme más”, contó mediante su cuenta de Instagram.

Una agencia de modelos de Brasil y otra de Estados Unidos le contestaron, con la primera no llegó a concretar, sin embargo, fue la estadounidense la encargada de hacerlo llegar hasta donde se encuentra viviendo ahora, Shanghai, China.

Tuvo que cortarse el pelo, cuidarse la piel, hacer más sesiones de fotos. En un momento el modelo sintió que se le “estaba cayendo el mundo, acabo de congelar en la Universidad y a parte tenía una llamada perdida de mi gente de Estados Unidos”, explicó.

“Le devuelvo la llamada y me dice: ‘Oye, ¿tienes disponibilidad de viajar este mes? Y yo dije, ‘Sí, ¿por qué?’. ‘Te consiguieron un contrato en una agencia en China’”, relató.

Lo que su prematura carrera le ha enseñado

Juan entendió que, por lo menos para él, la vida se trata de oportunidades, eso le ayudó a aceptar, en parte, que “quizás lo mío no era solamente el básquetbol ni tampoco creo que lo sea solo el modelaje, solo quiero hacer lo que me gusta”.

“Quiero vivir del ahora, aprendí que algo que me llena es inspirar a los demás, porque ellos me hacen saber que les gusta e inspira lo que hice”, menciona el modelo. “Me llena más que cualquier contrato, más que haber firmado una campaña global con YSL”, agregó.

‘Jarich’ considera que su carrera de modelaje no hubiera crecido en Chile, a pesar de haber realizado campañas para Bolt, Lollapalooza y tener otras agendadas. Percibe que en nuestro país “no existe esto del modelaje simple, es cíclico y también súper comercial”, lo cual no se alinea con su interés por el lado artístico y más “fashion” de la moda.

Aunque China fue “un peldaño gigante” porque le brindó experiencia, contactos, un portafolio internacional y visibilidad tanto afuera como en Chile, no se ve viviendo allí como modelo.

“En Chile la verdad es que nadie me tomaba en serio cuando estaba empezando. Igual lo entiendo, porque no tenía mucha experiencia, pero me autoconvencí de que tenía potencial y ahora está dando resultados, por fin”, enfatizó.

Valora el crecimiento que obtuvo en China, pero tiene fecha de término en el país asiático, planea irse en abril de este año para apuntar a las grandes capitales de la moda como París, Milán, Londres y Estados Unidos, consciente de que es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo.

Juan fue el primer chileno en ser firmado por su agencia internacional de modelos, asegura que ahora hay tres chilenos más, cosa que lo hace feliz de sobremanera. Hace hincapié en que “esto de YSL es como ahora un salto gigante en muy poco tiempo y creo que eso puede demostrar que los chilenos podemos estar en la escena mundial”.

En ese sentido, el joven hace el llamado a los chilenos que “se arriesguen un poquito, que crean en ellos, así como yo lo hice, porque en muchos momentos no quería creer en mí”.

Agrega que el miedo y las inseguridades lo frenaban, “estaba asustado, yo nunca pensé que iba a modelar, no me gustaba mi imagen, me cargaban mis dientes, me cargaban mi pelo, y muchas cosas de mí. Ahora todas esas cosas están jugando a mi favor”.

“De chico es súper fácil que te pongan límites, que te inciten a no arriesgarte, y que te dé miedo. Siento que es injusto, pero yo estoy muy agradecido con toda la gente que me apoyó”, detalló el modelo.