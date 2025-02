Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La actriz Octavia Spencer anunció a través de Instagram una "especial" entrega de pasteles para los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk y creado por el expresidente Donald Trump. Spencer ofreció preparar la icónica tarta de chocolate de su personaje en la película "Historias Cruzadas", con un ingrediente especial: excremento. La actriz solicitó donaciones para el "ingrediente especial" y mencionó la necesidad de vainilla mexicana y jarabe de arce canadiense. La publicación se viralizó con miles de interacciones. Según The Hollywood Reporter, Spencer usó esta referencia para expresar su postura frente a los recortes en agencias del gobierno federal impulsados por el DOGE de Musk. Se destaca que el DOGE es un departamento no oficial creado temporalmente por Trump, con Musk como asesor sin "autoridad real o formal" para tomar decisiones importantes, según The Independent.