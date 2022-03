El cineasta Ryan Coogler, conocido por dirigir la exitosa película de Marvel Black Panther, fue arrestado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, luego de que lo confundieran por un ladrón de bancos.

Coogler, quien también estuvo a cargo de Creed, fue confundido como un delincuente en enero de este año, luego de que se acercara a un banco local para retirar una abultada suma de dinero.

Según consignó The New York Times, el cineasta se acercó a una cajera a quien le entregó una nota escrita solicitando retirar 12 mil dólares desde su cuenta, solicitando que fuera “lo más discreta posible al entregar el efectivo”, recomendando contar la suma y entregarla en otro lugar para no llamar la atención.

Un malentendido bancario

Pese a que Coogler contaba con sus documentos de identificación y la tarjeta del banco, la cajera, que sería una mujer negra embarazada, recibió una notificación de alerta, por lo que notificó a las autoridades que intentaban robar la sucursal bancaria.

Poco después la policía local llegó al establecimiento y detuvo a los acompañantes de Coogler, a su vez que sacaron esposado al director de cine de la sucursal.

Momentos después, la policía determinó que el también productor no era un ladrón de bancos y confirmó que todo se trató de un error del establecimiento, liberándolo de inmediato junto a sus acompañantes.

Los descargos del director de Black Panther

“Esto nunca debió pasar”, dijo Coogler en un comunicado obtenido por The Hollywood Reporter. “Sin embargo, Bank of America trabajó conmigo y lo abordó a mi entera satisfacción”, cerró.

De acuerdo al video de seguridad descrito por The New York Times, Coogler vestía un jockey, lentes de sol y mascarilla.

“Estoy tratando de sacar dinero de mi propia cuenta”, le dijo a la policía en el momento, a lo que explicó que le entregó a la cajera su tarjeta bancaria, su contraseña de seguridad y su identificación.

“Se asustó cuando un tipo negro le entregó una nota”, habría dicho Coogler sobre la cajera, apuntando a que no había “nada más que decir”.

A través de un comunicado, Bank of America lamentó el incidente apuntando que “nunca debería haber sucedido, y nos hemos disculpado con Coogler”.

Coogler logró posicionar a Black Panther como la primera cinta de Marvel en ser nominada al Óscar por Mejor Película. Además del éxito del fallecido Chadwick Boseman, también dirigió Creed y Fruitvale Station, película que narra el último día de Oscar Grant, un hombre negro asesinado por la policía.