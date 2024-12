Lily Phillips, modelo de OnlyFans, lloró al recordar el día en que, confiesa, tuvo relaciones sexuales con 101 hombres con el fin de generar contenido para la plataforma.

Phillips, de 23 años, abordó la situación en el documental “Me acosté con 100 hombres en un día”, impulsado por el youtuber Josh Pieters. “A veces me siento robótica”, contó entre lágrimas a las cámaras, tal como recoge el portal estadounidense New York Post.

“Ya tengo una rutina de cómo vamos a hacer esto y, a veces, te disocias y no es para nada como el sexo normal”, dijo la modelo, quien aseguró haber estado de acuerdo con la idea pese a la sensación posterior.

Hoy por hoy, al momento de rememorar aquella jornada, los recuerdos son nublosos. “En mi cabeza ahora mismo, puedo pensar en cinco, seis hombres, 10 hombres que recuerdo, y eso es todo”, comentó.

“Pero es extraño, ¿no? Si no tuviera los videos, no habría sabido que fueron 100 hombres”, dijo Phillips, quien detalló que no fue sólo la intimidad física lo que la hizo sentir mal, sino también “decepcionarlos” al no poder hablar con todos los convocados (antes, les había prometido cinco minutos, al menos, de charla).

“Supongo que cuando le has prometido algo a las personas que te apoyan, es difícil decepcionarlos”, dijo.

En otro pasaje del documental, la modelo recomienda no repetir su récord, ya que “fue más intenso de lo que pensé”. “No es para chicas débiles, si soy honesta, fue difícil. No sé si lo recomendaría. Es una sensación diferente”, dijo.

A pesar de lo dañina que fue la experiencia, Phillips describe su nuevo plan en mente: tener sexo con 1000 hombres en un día.

“1000 hombres en 24 horas. Convocatoria de casting para talentos masculinos. Solo mayores de 18 años. Ubicación por confirmar”, publicó en sus redes sociales a modo de aviso clasificado.

“Lo pensé con mi asistente. No puedo esperar… Es muy emocionante. Será un récord mundial. ¡Un verdadero desafío!”, dijo.

El récord mundial, según New York Post, lo ostenta Lisa Sparks, una estrella de cine porno que tuvo 919 relaciones sexuales con hombres en un día de 2004.