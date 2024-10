Fue en julio recién pasado que la cantante británica Lily Allen abrió su cuenta de OnlyFans para vender un especial contenido: fotografías de sus pies.

En ese entonces, la artista no reveló sus motivos para cambiar de rubro, sin embargo, en su perfil ya se detallaba que la suscripción tiene un valor de 10 dólares.

Así comenzó a subir contenido periódicamente y no le ha ido nada mal, pues según sus propias palabras, recibe más ingresos en esta plataforma que en Spotify, donde se alberga su música.

La revelación se dio en medio de una discusión con un seguidor en X (Twitter): “Imagínese ser una de las mayores estrellas del pop/músicos de Europa y verse reducido a esto”, le escribió agresivamente el sujeto a una publicación donde Lily Allen promocionaba su cuenta de OnlyFans.

Esto provocó el enojo de la artista, quien también deslizó una crítica a la industria: “Imagina ser artista y tener casi 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, pero ganar más dinero porque 1000 personas se suscriban para ver fotos de tus pies”. “No odies al jugador, odia el juego”, cerró en el mensaje la cantante.

imagine being and artist and having nearly 8 million monthly listeners on spotify but earning more money from having 1000 people subscribe to pictures of your feet. don’t hate the player, hate the game. https://t.co/Fx7JAhPhV5

— Lily Allen (@lilyallen) October 25, 2024