La famosa actriz de cine para adultos Riley Reid reveló haber sufrido maltrato por parte de su expareja mientras trabajaba en la industria pornográfica, quien la hacía sentir repugnante y no la aceptaba por su trabajo. Actualmente alejada de estas producciones, la joven de 33 años se dedica a la crianza de su bebé y está casada con el atleta Pasha Petkuns, a quien considera el amor de su vida. Reid confesó que nunca ha tenido un novio orgulloso de su trabajo en el porno, y que en el pasado ha tenido que elegir entre sus relaciones amorosas y su carrera, optando siempre por lo segundo. Tras retirarse de la industria, ahora se dedica a OnlyFans junto a su esposo en Los Ángeles, donde asegura haber encontrado la felicidad y el respeto que no tuvo en relaciones pasadas.

La recordada y famosa actriz de cine para adultos Ashley Mathews, más conocida como Riley Reid, confesó que sufrió maltrato psicológico por parte de su expareja cuando trabajaba en la industria pornográfica. La joven de 33 años reveló que él la rechazaba todo el tiempo y no se sentía cómodo con ella.

Actualemente, Reid está alejada de estas producciones, ya que se dedica a la crianza de su bebé nacida hace un año y está casada con el atleta Pasha Petkuns, a quien considera el amor de su vida.

“Con él todo es distinto. Mi expareja estaba tan en contra de la pornografía que me hacía sentir muy mal siempre. (…) No quería besarme después de grabar porno”, mencionó en entrevista con el youtuber Logan Paul.

“(Mi expareja) me hizo sentir como una persona repugnante, y no soy repugnante. Es duro, fue tan horrible cuando me dijo que yo era alguien asquerosa”, recordó. Por otro lado, Riley Reid señaló que, los anteriores romances que ha tenido, también se quejaban de su trabajo y la hacían escoger.

“Nunca he tenido un novio que estuviera orgulloso de mi trabajo. He tenido dos novios ‘normales’ en mi vida adulta. Ambos terminaron en un ultimátum: porno o ellos. Siempre elegí el porno. Sin embargo, he luchado con la elección, preguntándome si he tomado la decisión correcta”, aseguró.

La vida de casada de Riley Reid

Pasha Petkuns y Riley Reid contrajeron matrimonio en julio de 2021 y viven en Los Ángeles. Cuando nació su hija, la exactriz de cine para adultos confesó que ser madre fue un momento clave en su vida.

“Una de las cosas más difíciles para mí fue tratar de hacer que me vean como un ser humano con voz y sentimientos que importan”, contó.

En su larga carrera, Reid fue protagonista de 480 videos y, junto a Lana Rhoades, eran las mejores pagadas: por cada clip ganaban mil dólares. Tras retirarse de la industria, abrió OnlyFans.