En el programa Onlyfama, Pamela Díaz criticó duramente a famosas que ingresaron al mundo del contenido exclusivo en aplicaciones, expresando sentirse alejada de esa actividad y argumentando que las mujeres empoderadas no deberían hacer ese tipo de cosas. Díaz compartió sus propias dificultades personales, como problemas familiares y financieros, y afirmó que no tiene planes de incursionar en ese tipo de actividades a pesar de la tentación económica que supondría.

Durante el pasado lunes, el panel del programa Onlyfama analizó los casos de famosas que entraron al mundo del contenido exclusivo en aplicaciones, como Titi Ahubert o Cathy Barriga. Alguien que se mostró especialmente crítica de esto fue Pamela Díaz.

En concreto, la figura develó sentirse totalmente alejada de aquella actividad.

“Tengo un tema que para mi las mujeres empoderadas no hacen este tipo de cosas (…) A mi me pasa que el 80%, y me incluyo, de las mujeres que tenemos hijos y que nunca nos ha ayudado ningún hombre”, indicó.

“Mucha gente no tiene idea que me han quitado la casa, que he tenido problemas familiares y he tenido que llamar a mis papás para que me reciban en su casa, he tenido un montón de cosas como mucha gente y no tienen idea”, agregó.

Dichos de Pamela Díaz

En ese sentido, Díaz declaró que por motivos personales no está entre sus planes ingresar a actividades de este tipo, como ha sido el caso de otras famosas.

“Con este físico y esta cara por supuesto que un Onlyfans me sale mucho más fácil y me gano 100 millones al mes, así de fácil. Pero tengo tres hijos y para mí, yo lo digo para mí, y me da lo mismo que muchas se molesten porque esta es mi opinión. Siempre he dicho que, obviamente, todos nuestros actos tienen consecuencias”, expuso.

“He conocido situaciones en las que los hijos lo pasan pésimo. En el caso de Cathy Barriga, su hijo tuvo que cerrar su cuenta de Instagram porque lo estaban molestando”, añadió.

Sobre el final, incluso reflexionó sobre el tema y lo comparó con el contexto actual.

“Entonces, me parece que poner algo tan banal y tan libre, que viva, muestren lo que tengan. Cuando más encima estamos hablando de violaciones de cabras chicas, que tenemos que cuidarlas, y un montón de ejemplos que tenemos que dar”, concluyó.