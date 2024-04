El pasado fin de semana la Unión Nacional de Pensionados compartió una preocupante carta en el diario El Mercurio, en donde llaman a delincuentes a no usar la violencia con adultos mayores (insólito, pero cierto).

En concreto, la misiva narra una especie de petición a antisociales, para evitar el uso de armas blancas o de fuego en caso de asalto a ancianos.

“La Unión Nacional de Pensionados hace un llamado a todas las personas que a diario están asaltando a adultos mayores a que, por favor, eviten usar la violencia en su cometido”, indicaron.

“En general, las personas mayores no oponemos resistencia y no somos un peligro para su accionar. No es necesario golpearnos, ni hacer uso de armas”, agregaron.

Volcada la degradación a la que hemos llegado como ciudadanos en esta dolorosa carta a nombre de la Unión Nacional de Pensionados.

Don César, gracias porque su carta si es necesaria

La carta está firmada por el propio el presidente de la Unión Nacional de Pensionados, César Cereceda Serón, quien sinceró su postura.

“No nos queda otra opción que solicitar a los propios delincuentes que no golpeen a las personas mayores al momento de un asalto. Estamos en un momento complejo para la seguridad de las personas mayores”, expuso, de acuerdo a Chilevisión.

“No vemos en el conjunto de la clase política la intención de implementar medidas efectivas, inmediatas y prácticas para asegurar nuestra integridad física y la de nuestras familias”, concluyó.

Cereceda había expuesto este punto con anterioridad, específicamente en una entrevista con Emol, en febrero de este año.

“Vivimos en un contexto de miedo e inseguridad. En este marco somos víctimas de quienes aprovechando su juventud y sus ventajas físicas, hacen de las personas mayores un objetivo seguro para asaltar”, indicó en la oportunidad.

“Como nunca antes, hemos visto una delincuencia que no respeta la edad y no deja de usar la violencia en contra de los mayores”, sentenció.