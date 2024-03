Una situación bastante compleja vivió la influencer chilena Naya Fácil, luego que en su canal de WhatsApp se filtraran videos íntimos de ella.

Fue por eso que la joven de 26 años realizó un descargo a través de sus redes sociales, donde aclaró cómo ocurrió la situación.

En este sentido, la influencer aseguró que quien filtró aquellos clips fue una persona que, esa noche, estaba con ella en una fiesta.

“No sé si él lo hizo a propósito, no lo sé, entonces cuando desperté en la mañana borré al tiro los videos”, indicó.

Descargo de Naya Fácil

Fue tras eso que la creadora de contenido aprovechó de entregar un mensaje de repudio por lo que ocurrió.

“8 de marzo, Día de la Mujer. Difunden un video sin mi consentimiento y aún diciendo lo que pasó, todos se ríen de lo que estoy viviendo. Bacán como hemos avanzado”, aseguró.

“He pensado caleta en volverme más solitaria, he pensado hasta en irme a vivir fuera de Santiago, a un campo, y dejar quizás un poco las redes. Me he cuestionado mucho la exposición de mi vida”, cerró.

Hay que señalar que Naya Fácil, la semana pasada, se convirtió en Reina del Festival de Viña del Mar.

Asimismo, la muchacha actualmente mantiene abierta una causa por ofensas al patrimonio, por un incidente ocurrido en una iglesia de Caldera en 2019.