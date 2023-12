Un dentista de Estados Unidos, llamado Kevin Molldrem, fue denunciado ante la justicia por una paciente, quien lo acuso de haber ‘desfigurado su rostro’ durante una consulta que se extendió por cinco horas. El profesional realizó un total de 32 intervenciones en su dentadura.

De acuerdo a lo que reportó Fox News, la víctima fue identificada como Kathleen Wilson. El odontólogo tiene 35 años.

En la acción judicial se desprende que la cita médica ocurrió en junio de 2020, cuando la mujer arribó por temas de urgencias dentales.

Se desglosa además que, en aquella cita, el hombre llevó a cabo 8 coronas, 4 endodoncias y 20 empastes dentales (procedimiento para tapar las caries).

Por todo lo anterior, relata, existió un uso excesivo de anestesia dental y movimientos de herramientas, por lo que el rostro de Wilson quedó desfigurado.

#Minnesota-based dentist Dr. #KevinMolldrem has been accused of leaving a patient in distress and disfigured after he performed a number of operations on her in just one visit. pic.twitter.com/I9FjNRCIpc

— ASecondChanceAround 💋 (@ASecondChance) December 26, 2023