La policía portuguesa se disculpó con los padres de Madeleine McCann, por cómo llevaron la investigación de la menor cuando desapareció en mayo de 2007, en un complejo vacacional de Algarve.

Una delegación de altos oficiales viajaron desde Lisboa a Londres a principios de este 2023, según consigna BBC Panorama.

Durante su viaje se reunieron con el padre de la menor desaparecida, Gerry McCann, y se disculparon por cómo se investigó el caso y trataron a la familia de Madeleine.

Esta disculpa y lo que se conversó en la reunión no ha sido comentado por la familia McCann.

La desaparición de Madeleine McCann

Cuatro meses después de la desaparición de Madeleine, los padres de la menor fueron declarados como sospechosos por parte de la policía portuguesa, por lo que fueron interrogados.

Se deslizó que podrían haber montado el secuestro y ocultado el cadáver de la pequeña. Incluso, consigna BBC News, Kate McCann dijo que le ofrecieron un trato si admitía haber encubierto la muerte de Madeleine, para que recibiera una condena menor.

En 2008 se les eliminó como sospechosos, pero seguían bajo el ojo de la policía de Portugal.

Goncalo Amaral, detective que lideró la búsqueda de Madeleine McCann, fue apartado de la investigación, sin embargo, en un libro que escribió acusó a los padres de estar involucrados en la desaparición.

Los McCann demandaron a Amaral por difamación, pero el Tribunal Supremo de Portugal lo desestimó.

Investigación se realizó mal

Ahora, la policía de Portugal señala que en un inicio la investigación no se realizó correctamente, ya que no se le dio suficiente importancia y no se valoró la situación de los padres, quienes estaban en un país extranjero.

También salieron del paso e indicaron que informaron a los padres sobre el curso de la investigación, además de entregar su apoyo a las autoridades alemanas, las que apuntan a Christian Brueckner, de 46, como autor del crimen.

El fiscal alemán, Hans Christian Wolters, recibió las disculpas portuguesas y señaló que es una buena señal, la que demuestra que en Portugal hay avances en este caso.

Wolter añadió que en 2024 su equipo podría completar la investigación de cinco años contra Brueckner.