Un caso policial ha asolado al Ejército de Estados Unidos. Este tiene relación con un soldado de EEUU que estuvo extraviado por meses, quien reapareció repentinamente justo después de la muerte de su esposa, que fue encontrada sin vida en su hogar.

De acuerdo a lo reportado por CBS News, se trata de un uniformado de 23 años llamado Craig Chamberlain, el cual dejó de presentarse en una unidad en Fort Cavazos en marzo pasado.

La investigación indica que el sujeto nunca le informó a su mujer que no estaba asistiendo a su trabajo. Dentro de ese periodo, la última vez que ambos se vieron fue el 15 de mayo, después él se dirigió a un lugar desconocido para el resto.

Los archivos revelaron además que Cameron Chamberlain, novia del hombre, perdió total contacto con él por 10 días, por lo que denunció su desaparición, a la base militar y la policía, el pasado 25 de mayo.

La trama se volvió aún más oscura cuando la mujer fue encontrada muerta en su casa, un par de días después de haber realizado ese llamado. Craig reapareció en el lugar la jornada siguiente.

Tonight at 9 on @fox7austin we hear from the parents of Fort Cavazos missing soldier SPC. Craig Chamberlain. The soldier was last seen leaving his Killeen home on May 15th. His parents are asking the community if you’ve seen him contact Ft. Cavazos CID at 254-600-3837. pic.twitter.com/aOtO36X48I

— Jessica Rivera (@JessicaonFOX7) May 24, 2023