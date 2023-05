En su video, la tiktoker mexicana explicó que en todas sus relaciones anteriores, sus parejas le daban todos lo que ella necesitaba. Del mismo modo, explicó que debido a sus altos estándares no saldría con un hombre que no tiene dinero o que le dice que dividan la cuenta del restaurante en dos.

Un fuerte debate abrió una joven tiktoker mexicana, identificada como ‘La Morra Valiente’, al declarar abiertamente en redes sociales que no saldría con hombres sin dinero. Asimismo, dejó en claro los estándares que tiene al momento de tener una pareja.

Todo surgió a raíz de un video que compartió en su cuenta personal de TikTok, donde explicó en mayor detalle su postura, y donde sus requisitos aplican tanto para una relación casual como algo formal.

“No saldría con un vato (hombre) que no tiene dinero, que no tiene una excelente higiene personal, que no tiene capital cultural”, dijo en el registro, “jamás tendría una segunda cita con un vato que divide las cuentas”.

La influencer, cuyo nombre real es Enith, explicó que hay hombre que tienen “la audacia” de proponer panoramas para nada ostentosos o que no tienen ninguna relación con sus estándares personales.

“Si voy a salir contigo, me vas a llevar a alguno de los lugares a los que yo estoy acostumbrada a ir con mis amigas o a ir yo sola, que son lugares caros”, enfatizó.

Del mismo modo, la joven mexicana enfatizó que su pareja deberá tratarla “con muchísimo respeto, vas a cuidar de no hacer ningún tipo de comentario misógino porque yo soy el tipo de morra que se para y se va”.

La influencer contó que sus requisitos son altos, pues en sus relaciones anteriores, sus parejas se encargaron de entregarle todo lo que ella necesitaba, así como de preocuparse de que nada le faltara.

De hecho, con su exesposo, con quien estuvo por cinco años, afirmó que se lo pasaba “viajando en clase business” y alojándose “en los mejores hoteles”. “Cuando viajaba por trabajo me daba la tarjeta para que hiciera lo que yo quisiera”, recordó.

En este sentido, también aclaró: “Aunque yo siempre he ganado dinero, ese dinero era para mí”.

También recordó que en su última relación, su expareja la tuvo viviendo en un lujoso penthouse, cenaba en sus restaurantes favoritos y recibía dinero adicional para sus gastos personales. “Esos son mis estándares para una relación y no son negociables”, aseguró.

En cuanto a las críticas que recibe en internet y la gente que invalida sus “estándares altos”, dijo: “Si ustedes creen que a otra persona o ustedes mismos no se merecen eso… cállense el hocico”, declaró la joven.

En los comentarios de su video, varios usuarios criticaron sus requisitos para tener una pareja, pero hubo otros que pese a no compartir su postura, la respetaban.