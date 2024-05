Flamengo anunció que le impuso una multa y le quitó el dorsal 10 al delantero brasileño Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, después de que se filtrara una foto suya en la que aparece con una camiseta del Corinthians.

El vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, le comunicó la decisión al atacante después de reunirse con el resto de directivos del departamento de fútbol, según informó el club de Río de Janeiro en sus redes sociales.

El dirigente le informó que “ya no llevará el dorsal número 10 rojinegro en las competiciones en las que se pueda cambiar la numeración”, además de la imposición de una multa económica, que corresponderá al 10 % de su salario, de acuerdo con el portal Ge.

Foto de Gabigol com camisa do Corinthians pega mal internamente com elenco do Flamengo.

"Isso não existe, deu muito mole" foi uma frase repetida por alguns jogadores em conversas no CT. A situação pegou mal com quase todo o elenco. Poucos não deram importância, mas ninguém… pic.twitter.com/QvRh707OwX

— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 18, 2024