La joven se volvió viral a raíz de un extraño post de exigencias para quien desee ser su novio. No se sabe si era broma o no.

Una joven que en redes sociales se hace llamar July Jinku se volvió viral al publicar una lista de 54 exigencias para su futuro novio. Entre ellas hay requisitos como mantenerla, tener auto y pasar todo el tiempo libre con ella.

No se sabe si es una humorada o no, pero lo cierto es que el nombre de la influencer, de origen mexicano, se volvió tendencia en Twitter e Instagram.

Asimismo, en su publicación, la muchacha expuso tres criteros fundamentales. Estos son: requisitos fundamentales, segunda prioridad y extras.

Las 54 exigencias

En el grupo principal destacan aspectos como: no querer hijos, vivir con ella y mantenerla, no ser fanático religioso, que sea dominante o que le guste consentir con regalos.

En la segunda categoría hay cosas tipo: que sepa inglés, que no sea depresivo, que tenga solvencia económica o que le guste Japón.

En los extras van otras como: ser guapo, tener auto, que no coma carne y que provenga de una familia con dinero.

Ya ni las vacantes de trabajo pic.twitter.com/qPbzuAbMgK — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) April 22, 2023

Como era de esperarse, el posteo de la joven generó bastantes reacciones de parte de hombres, con comentarios del tipo: “Parece que está buscando a su padre” o “ni las ofertas de trabajo piden tanto”.

Debido a lo anterior, la propia joven de las 54 exigencias publicó otro tuit, a modo de broma, contando ‘lo que ella ofrece’: “ser católica, blanca, no fumar, no tomar, no drogarse, ser virgen, bonita, saber cocinar, gusto por realizar tareas domésticas y no tener tatuajes ni piercings”.

Hay que señalar que, en las últimas semanas, se han viralizado varios trends en TikTok con “exigencias para ser novia o novio de alguien”, aunque ninguno era tan extremo como el anterior.