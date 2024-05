Mike Tyson, hoy con 57 años, está a días de volver a subirse a un cuadrilátero cuando enfrente a Jake Paul (27) en una exhibición el 20 de julio próximo.

La mediática pelea se disputará en el estadio AT&T en Arlington, Texas, y significará el regreso del excampeón mundial de peso pesado.

Es así como Iron Mike regresará a calzarse los guantes y se reecontrará con el público que lo vio convertirse en el mejor exponente de su disciplina.

El mismo que presenció su día de furia y que terminó con su oponente con un pedazo de oreja menos.

Tyson vs Holyfield: la pelea que terminó con una oreja mordida

El 28 de junio de 1997, las luces brillaban sobre el cuadrilátero en el escenario del MGM Grand de Las Vegas, pero con una atmósfera cargada de tensión y deseos de venganza.

Era la segunda pelea oficial entre Tyson y Evander Holyfield. El primer cruce fue el 9 de noviembre de 1996, también en “la ciudad del pecado”.

En dicha ocasión, Holyfield ganó por knockout técnico, en un combate en el que Tyson acusó los reiterativos cabezazos que recibió de parte de su rival y la permisividad con la que el juez Mitch Halpern manejó la situación.

A las semanas, y cumpliéndose el deseo de revancha en Mike Tyson, se confirmó la revancha para mayo de 1997, pero que se pospuso hasta junio.

Nuevamente, Halper fue designado como árbitro, pero fue sustituido por Mills Lane ante la queja del equipo de Iron Mike.

El segundo combate, también en Las Vegas, tuvo la misma sintonía. Holyfield aplicó continuos cabezazos al rosto de Tyson.

Pero eso no es todo, ya que Evander golpeó al menos cuatro veces a Mike bajo el cinturón.

Cómo Tyson se vengó del ‘juego sucio’ de su rival

Las continuas agresiones de parte de Holyfield colmaron la paciencia de Tyson, quien en un acto de completa irracionalidad procedió a morder la oreja izquierda de su rival, dejándolo con un trozo menos.

Tras la pelea, Iron Mike explicó que su acto fue la respuesta a la actitud de de Holyfield. “Lo mordí porque quería matarlo”, aseguró de entrada el nacido en New York.

Y es que los ilegales golpes lo tenían “realmente enfadado porque me había golpeado la cabeza. Perdí el conocimiento de toda la pelea. Me sacó de mi plan de lucha y todo. Bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria”.

Consecuencias de una pelea histórica

Las consecuencias de la histórica pelea para Mike Tyson fueron contundentes. Además de ser descalificado esa noche, se le retiró la licencia de boxeo (la recuperaría en octubre de 1998).

Junto con lo anterior, se obligó a ‘Kid Dynamite’ a pagar una multa de 3 millones de dólares.

Con el paso de los años, los protagonistas de la particular pelea hablaron en un par de ocasiones.

Evander Holyfield, por ejemplo, aseguró haber perdonado a Tyson y que no le guardaba rencor. Mientras que Mike reconoció que pudo haber estado influenciado por el consumo de drogas.

En tanto que en 2022, cuando se cumplieron 25 años desde le fatídica velada, Tyson, convertido en empresario cannábico, lanzó una serie de “snacks” de marihuana con forma de una oreja mordida y nombradas “Mike Bites”.