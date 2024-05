La policía francesa mató a un hombre armado que quería incendiar la sinagoga en la ciudad de Ruán, en el norte de Francia, anunció este viernes el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

“Felicito la reactividad y el coraje de los agentes”, agregó en Twitter Darmanin.

La Fiscalía anunció la apertura de dos investigaciones, una respecto a un incendio voluntario de un lugar de culto y otra sobre las circunstancias de la muerte del hombre, disparado por uno de los agentes con su arma reglamentaria. Las autoridades, de momento, han descartado la pista terrorista.

Según la prensa francesa, la policía llegó a la sinagoga de Ruán a las 6:45 hora local, alertada por el humo que salía de ella. Allí, vieron a un hombre apostado en el techo del edifico. Armado con una barra de hierro y un cuchillo, se habría abalanzado sobre uno de sus agentes, quien respondió con un disparo.

Todavía no ha trascendido la identidad y nacionalidad de este individuo, como tampoco sus motivaciones.

À Rouen, je suis venu féliciter les sapeurs-pompiers et les policiers qui on fait leur travail courageusement : je décorerai ce jeune policier qui a neutralisé l’assaillant et qui a fait respecter la France et ses valeurs. pic.twitter.com/wSEgS4XjfT

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2024