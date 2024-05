Quiso justicia por su cuenta: la arriesgada maniobra de Leclerc contra "Checo" en libres de Fórmula 1

Este viernes se vivieron unos accidentados libres en el Gran Premio de Emilia-Romaña de la Fórmula 1, con algunos accidentes menores, problemas mecánicos y entreveros entre pilotos.

Uno de esos fue protagonizado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), luego de que una maniobra del azteca no le gustara para nada al europeo.

De acuerdo a las imágenes, Leclerc venía en velocidad cuando se topó al norteamericano quien, a un ritmo mucho más lento, no le permitió sobrepasarlo.

Ahí, de acuerdo a Mundo Deportivo, el de Ferrari intentó tomar justicia por sus propias manos: por poco tocó a “Checo” con un adelantamiento en el que se pasó de frenada y se fue largo.

“¿Qué le pasa a este Ferrari?”, preguntó Pérez por radio, luego de que Leclerc rozara su monoplaza con el suyo.

Vale mencionar que el intento de revancha por poco le sale caro al monegasco, ya que los comisarios inmediatamente abrieron una investigación.

Sin embargo, no hubo sanciones para Charles Leclerc de cara al Gran Premio de Emilia-Romaña (Italia) de Fórmula 1.

Getting a gap for a quali lap tomorrow could be interesting 👀

Leclerc wasn't thrilled to come across Perez down at Tosa 👇#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/0dhuWPJId9

— Formula 1 (@F1) May 17, 2024