El pasado lunes, por la noche, el nombre de René Puente se volvió tendencia en redes sociales. Este a raíz de una publicación expuesta por su equipo en su cuenta de Instagram, donde hablaban de una desaparición y posible secuestro. Horas después el hombre, famoso en Chile por sus videos en YouTube, descartó esto.

En concreto, durante las últimas horas se había publicado una historia en su cuenta de Instagram, que daba cuenta de la supuesta, y delicada, situación del del hombre, que actualmente tiene 43 años.

“Queremos informar como equipo de trabajo del tío René que ya hace un par de días se vienen realizando videos y mostrando al tío Rene en un estado no muy favorable para él”, expusieron.

Sin ir más lejos, el presunto staff señaló que habían emitido una denuncia antes las policías, con el objetivo de iniciar una búsqueda a la brevedad.

“Esperamos encontrarlo para poder brindarle nuestro apoyo y entregarle la tranquilidad a su familia. Por favor compartir esta información. Estaremos avisando cualquier novedad al respecto”, concluyeron.

Reaparición de René Puente

Al cabo de una horas el propio personaje de redes sociales, donde es conocido como ‘Loco René’, reapareció en otra cuenta de Instagram, la cual había creado él mismo. Ahí descartó estar secuestrado.

“Este es mi Instagram nuevo, ustedes saben que ya no me va ni me viene, ahora estoy en otro nivel y quiero estar bien. Subieron una historia de que estoy secuestrado y es pura mentira”, expresó.

Asimismo, en el video lanzó críticas en contra de su actual manager, asegurando que en la actualidad se encuentra en búsqueda de nuevos rumbos.

“El Tío René no cambia, sigo siendo el mismo y a veces quiero también tener mis cosas, mi casa, mi auto y no me ayudan a tirar para arriba. Quiero a alguien que me apoye y camine conmigo. He tenido dos manager y para qué. Ahora estoy viendo más allá y necesito un buen manager. Nunca me han tenido secuestrado, que manager no venga a escribir huevadas”, finalizó.

Hay que señalar que René Puente creció en lacomuna de Pedro Aguirre Cerda y, en los últimos años, se ha vuelto conocido por su contenido en YouTube e Instagram.