El pasado fin de semana se volvió viral una situación ocurrida con un repartidor de comidas en Argentina, quien fue visto trabajando y llevando a su hijo en la famosa caja de delivery. El aludido explicó la delicada situación.

El hecho se difundió por diversos canales en aquel país, quienes incluso denunciaron lo ocurrido a la Seguridad Vial en Argentina.

De acuerdo a lo que reportó TN, autoridades tuvieron una conversación con el trabajador, quien entregó las razones para cometer aquel hecho.

La persona, identificada como Horacio, indicó que, en palabras simples, no contaba con ninguna personas para dejar acompañado al pequeño en casa.

Este video nos estremeció. Ver a un nene en la caja de reparto de una moto nos hizo, como a todos, temer por su vida.

Presentimos que detrás de esta situación de inseguridad vial había algo más. Por eso nos propusimos desde @InfoSegVial dar con el conductor de la moto. 🧵👇 https://t.co/2EhPrAwCOs pic.twitter.com/xxNZuLe8ad — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) October 22, 2022

Repartidor trabajando con su hijo

“No tengo con quién dejarlo. Yo trabajo, mi señora trabaja, si tengo pagar una niñera tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada”, explicó.

“Me sustento repartiendo pizza, vendiendo pan casero, vendiendo lo que sea, en la calle. Mi familia me dijo, también vinieron y me dijeron que me van a sacar la licencia de conducir por llevar al nene así”, agregó.

Por lo pronto, el repartidor sostuvo que no volverá a llevar a cabo la acción en el futuro, entendiendo que puso en riesgo la vida de su hijo.

“Eso de llevar a un menor dentro de una caja de Pedidos Ya, no va a volver a pasar”, finalizó.