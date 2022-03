La polémica ley Don't Say Gay (No digas gay), aprobada por el Senado de Florida , Estados Unidos, prohibirá que se enseñen o discutan temáticas sobre identidad de género y orientación sexual en los colegios de ese estado, entre otras medidas. Mientras el presidente Joe Biden se ha mostrando en contra del proyecto "odioso", Disney se mantuvo en silencio por meses , pese a ser un enorme contribuyente financiero en Florida. Los trabajadores, enfurecidos, han comenzado a protestar con más fuerza.

La división de parques de Disney y el streaming Disney+ han emitido declaraciones públicas este martes, por medio de redes sociales, luego de que empleados amenazaran con irse a huelga de forma masiva, para manifestarse en contra de la falta de acción de la compañía ante la polémica ley Don’t Say Gay que se tramita en Florida, Estados Unidos.

Si bien ya habían trabajadores haciendo protestas diarias de 15 minutos, para este martes habían amenazado con realizar una huelga masiva durante todo el día, informó el noticiero estadounidense ABC News.

¿Qué dice la ley Don’t Say Gay?

La ley Don’t Say Gay (no digas gay) ha creado gran polémica en el país norteamericano. Esta legislación ya fue aprobada por el Senado de Florida, faltando solamente la firma del gobernador, y se aplicará únicamente en ese estado, donde se ubica el principal parque de diversiones de la empresa, específicamente en la ciudad de Orlando, Walt Disney World.

Don’t Say Gay busca prohibir que se enseñen o se discutan de cualquier forma en las escuelas, todos los temas relacionados a orientación sexual e identidad de género, además de obligar a los profesores a notificar a los padres si sus hijos solicitan cualquier servicio de salud en los colegios, ya sea físico o mental, incluyendo consejerías sobre identidad de género y similares. Los apoderados también podrán negarse a que sus hijos reciban estos servicios.

Según indica el periódico estaounidense The New York Times, la norma es altamente subjetiva, por lo que podría dar pie a que incluso se prohíba en los colegios hablar de figuras históricas que hayan sido LGBT o leer libros que tengan personajes que no sean heterosexuales, por ejemplo.

Enojo por silencio de Disney ante ley Don’t Say Gay

Hasta el presidente de EEUU, Joseph Biden, se ha manifestado en contra de Don’t Say Gay, llamando al proyecto “odioso” y afirmando que continuarán luchando por los derechos LGBT.

No obstante, Disney se había mantenido en total silencio, sin referirse a la ley hasta hace unos días, lo cual causó gran enojo entre la comunidad LGBT, considerando que la empresa es un enorme contribuyente financiero en Florida.

Recién a inicios de marzo, el CEO de Disney, Bob Chapek, se refirió públicamente a la controversia, asegurando que tanto él como el resto de los directivos apoyan totalmente a las personas LGBT y que su objetivo siempre ha sido crear una compañía inclusiva.

“Todos compartimos el mismo objetivo de lograr un mundo más tolerante y respetuoso. Donde diferimos es en las acciones para llegar a eso. Y porque esta dificultad es mayor a una ley en un estado, creo que la mejor forma en que nuestra compañía puede traer cambio duradero es a través del contenido inspirador que producimos”, dijo el CEO en ese entonces, informó la revista The Hollywood Reporter.

Esto no fue suficiente para muchos trabajadores LGBT, que comenzaron a organizar protestas ante la inacción de Disney. En redes sociales también se ha generado rechazo masivo contra la empresa.

Ante esta polémica, Disney nuevamente salió a dar explicaciones este martes.

El streaming Disney+ publicó la siguiente declaración: “Disney+ apoya a nuestros empleados, colegas, familias, narradores y fans LGBTQIA+, y denunciamos con fuerza toda legislación que infrinja los Derechos Humanos básicos de las personas de la comunidad LGBTQIA+, especialmente legislación que se dirige y daña a la gente joven y sus familias”.

“Nos esforzamos por crear un servicio que refleje el mundo en que vivimos, y nuestra esperanza es ser una fuente de historias que sean inspiradoras, empoderadoras y auténticas, que nos unan en nuestra humanidad compartida”, añadió la plataforma.

Por su parte, la cuenta de DisneyParks (Parques de Disney) manifestó palabras similares, expresando: “A TODOS quienes vienen a este lugar feliz, bienvenidos”.

Asimismo, la división agregó que “no apoyaremos discriminación de ningún tipo. Nos oponemos a cualquier legislación que infrinja los Derechos Humanos básicos, y somos solidarios y apoyamos a nuestro elenco, equipo, “imagineers” (imaginadores) y fans LGBTQIA+ que alzan la voz hoy y cada día“.

Hasta el cierre de esta nota, se desconocía si la huelga se llevó a cabo y cuántos trabajadores habrían participado.