Un profesor estadounidense fue suspendido de sus funciones tras haberle dicho "no negociamos con terroristas" a un estudiante musulmán que pidió más plazo para entregar un proyecto.

Las bromas ofensivas y discriminatorias siguen presentes en la actualidad, pero son cada vez menos aceptadas por las nuevas generaciones que no están dispuestas a tolerarlas. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en el Distrito Escolar de Ridgefield, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Tal como informó CNN en español, un profesor asistente de la escuela secundaria Ridgefield Memorial fue suspendido de sus funciones luego de que un alumno de origen musulmán lo acusara de llamarlo “terrorista”.

De acuerdo al relato de Mohammed Zubi, el estudiante afectado, el curso estaba trabajando en un proyecto en la clase de matemáticas cuando levantó la mano para consultar si era posible que les dieran más tiempo para entregar la tarea. Ante eso, el docente le habría contestado: “No negociamos con terroristas”.

“Quedé mirando a mi alrededor, sin palabras, completamente conmocionado”, señaló Zubi a CNN. El joven de 17 años, señaló que quedó pasmado e incluso le preguntó a una compañera que estaba cerca de él si efectivamente el profesor había dicho lo que creyó escuchar y ella se lo confirmó.

En una entrevista con ABC7 recogida por The Independent, Zubi relató brevemente lo acontecido. “Respondió diciendo: ‘No negociamos con terroristas’, así que miro a mi alrededor en estado de shock, hay gente riendo y hay otras personas en estado de shock, y me doy la vuelta y le pregunto a mi amiga: ¿De verdad dijo eso? Y ella me contestó sí”.

Tras eso, Zubi comentó que el maestro le dio una palmada en la espalda señalando que no lo dijo con la intención que él pensaba. “En mi cabeza sólo pienso, ¿de qué otra manera podría haber querido decir eso?”, afirmó.

El adolescente manifestó que quedó tan afectado e incómodo por lo sucedido que no pudo ir a clases durante una semana completa. “Hoy he ido a la escuela por primera vez (después del incidente). Quiero una disculpa pública para mí y mi familia”, dijo el lunes.

“No quiero ver a nadie, y he estado en mi habitación todo el día, no quiero ver a mis amigos, especialmente después de lo que me dijo el maestro”, contó.

El distrito escolar emitió un comunicado indicando que “no tolera en absoluto ningún tipo de discriminación contra ningún estudiante o miembro del personal”, pero no comentó más detalles del hecho.

Letizia Pantoliano, superintendente interina de las Escuelas Públicas de Ridgefield, afirmó que “no puede comentar legalmente sobre asuntos de personal o de estudiantes”, no obstante, señaló que “el Distrito suspendió inmediatamente al miembro del personal mientras realiza una investigación completa”.

“El Distrito tiene la plena intención de perseguir cualquiera y todos los recursos legales contra el miembro del personal”, añadió.

Por su parte, el director ejecutivo de la Sección de Nueva Jersey del Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés), Selaedin Maksut, afirmó que “este tipo de lenguaje insensible por parte de una figura de autoridad es inaceptable porque perpetúa los estereotipos sobre los árabes y los musulmanes”.

“Uno pensaría que 20 años después, estos estarían desapareciendo, pero aquí están, siendo utilizados por un maestro en un aula, por lo que es muy alarmante verlo”, dijo a NBC.

Maksut además ofreció que el CAIR de Nueva Jersey capacite a los profesores y personal del distrito para que no se vuelvan a repetir situaciones similares. “La educación en torno al islam y los musulmanes para los educadores es necesaria porque incluso 20 años después del 11S, estos feos estereotipos siguen apareciendo en nuestras aulas, y eso es inaceptable”, señaló Maksut a CNN.