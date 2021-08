Ocurrió en Pakistán. El registro es de hace una semana, aunque en las últimas horas se han viralizado. En ellas, aparece una mujer que es atacada por centenares de hombres en un parque del país.

La mujer fue agredida, despojada de sus ropas y tirada al aire luego de haber estado grabando TikToks en la ciudad de Lahore, al noroeste del país.

Las imágenes han causado indignación local e internacional. Éstas muestran a cientos de hombres que atacan a la mujer que había ido al parque con cuatro amigos para celebrar el Día de la Independencia paquistaní.

Según consignó la agencia de noticias EuropaPress, la víctima relató a la Policía que los hombres la tocaron, le arrancaron la ropa, la golpearon y la tiraron al aire.

Además, le robaron 15.000 rupias (cerca de 70 mil pesos chilenos), el celular, un anillo de oro y unos aros.

Sólo una persona acudió a rescatar a la mujer y la ayudó a salir del parque. El resto, quitando a los cientos de hombres, se mantuvieron quietos e incluso grabaron vídeos.

La Policía local anunció que abrió investigaciones contra 400 hombres que agredieron a la mujer.

El incidente fue incluso abordado por el primer ministro, Imran Jan, con las autoridades de Punyab.

“Estas son violaciones graves de las leyes y normas sociales, el Gobierno no perdonará a una sola persona involucrada”, escribió el asesor de Jan, Said Zulfiqar Bujari en su cuenta en la red social Twitter.

