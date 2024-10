Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una obra de arte que simulaba ser dos latas de cerveza, titulada "All The Good Times We Spent Together" y creada por el artista francés Alexandre Lavet, fue lanzada a la basura por error en Países Bajos. El mecánico del museo donde se exhibía, confundió las latas pintadas a mano con desechos y las tiró, pero fueron recuperadas a tiempo por una trabajadora.