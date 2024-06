Desde “Flores de amapola” de Vincent Van Gogh hasta la obra maestra desaparecida de Rembrandt, “Cristo en la tormenta en el mar de Galilea”, pasando por obras de artistas como Gustav Klimt saqueadas por los nazis, la ausencia ha hecho que crezca el aprecio por objetos artísticos perdidos hace mucho tiempo.

En 1969, unos ladrones robaron la “Natividad con San Francisco y San Lorenzo”, una pintura del barroco temprano del artista italiano Caravaggio, que el artista completó en 1609 y que colgaba en una iglesia de Palermo, en la isla de Sicilia. Cincuenta y cinco años después, su paradero sigue siendo un misterio.

La enorme obra de casi 3 metros de altura que representa el nacimiento de Jesús fue desmontada de su marco en la iglesia por dos ladrones. Supuestamente, cayó en manos de la mafia siciliana.

Después de que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, Interpol y la policía italiana investigaran el infame crimen artístico, se cree que permanece en Sicilia y podría valer alrededor de 20 millones de dólares. Se dice que varios miembros de la mafia intentaron vender en el mercado negro, y uno fue arrestado en 1981 después de que, supuestamente, enterrara la obra maestra.

Mientras tanto, en 2010, cinco cuadros valorados en cientos de millones de euros fueron robados del Museo Municipal de Arte Moderno de París, entre ellos “La paloma con los guisantes” de Pablo Picasso, “Pastoral” de Henri Matisse y “El olivo cerca del estanque” de Georges Braque”.

Estos tampoco han sido encontrados, a pesar de que el ladrón fue juzgado. El atraco fue descrito por un funcionario de la ciudad como “uno de los peores acontecimientos para la ciudad de París, a la par del incendio de Notre-Dame, trascendental para Francia y el mundo”.

El Caravaggio, desaparecido hace mucho tiempo, figura en la lista publicada por el FBI de los 10 principales crímenes artísticos, que también incluye obras del maestro holandés Van Gogh.

Por ejemplo, “Flores de amapola”, una pintura de 1887 de Van Gogh valorada en 55 millones de dólares, fue robada dos veces del Museo Mohamed Mahmoud Khalil de El Cairo. Primero en 1977 antes de ser encontrada una década después, y luego nuevamente en agosto de 2010. No ha vuelto a ser encontrada.

Cuatro pinturas de Van Gogh, Paul Cezanne, Edgar Degas y Claude Monet, respectivamente, fueron robadas en 2008 de un museo suizo, en lo que se describió como un “robo de arte espectacular”. Hombres enmascarados y armados entraron en la colección Emil Bührle del Kunsthaus Zurich y retiraron las obras maestras antes de partir en coche.

Afortunadamente, para los amantes del arte, algunas de estas obras han regresado a sus legítimos propietarios.

Los autores del atraco al Museo de la Bóveda Verde de Dresde en 2019, en el que se robaron joyas del siglo XVIII avaluadas en más de 113 millones de euros, fueron llevados ante la justicia en 2023. Eso sí, no todas las joyas aparecieron con los ladrones.

La empuñadura de una espada con incrustaciones de diamantes se encontraba entre los numerosos elementos recuperados, pero es posible que algunos nunca vuelvan a verse.

El ex abogado Christopher A. Marinello fundó Art Recovery International (ARI), con sede en el Reino Unido, como un medio para ayudar a recuperar obras de arte robadas, saqueadas y desaparecidas, ayudando en la recuperación de las joyas de Dresde.

Marinello dijo a DW que recibió “varias pistas de diversas fuentes sobre el paradero de las joyas robadas” y transmitió la información a las autoridades que investigan el caso. “La mayor parte de nuestro trabajo comienza cuando se ponen a la venta objetos robados y saqueados”, dijo sobre la estrategia de recuperación del ARI.

“Intentamos detener la venta y negociar una resolución discreta con los poseedores y las víctimas”, explicó Marinello, añadiendo que estos acuerdos extrajudiciales negociados ahorran “costosos litigios públicos”.

ARI también ha ayudado recientemente a devolver serigrafías de Andy Warhol valoradas en 500.000 dólares de la serie Endangered Species del artista pop.

RECOVERED TODAY by ARI: three Andy Warhol screen-prints from the Endangered Species Series (i) Orangutan; (ii) African Elephant; and (iii) Pine Barren’s Tree Frog. A confidential settlement has been reached between two art dealers who had no written contract between them. #artlaw pic.twitter.com/bXLSqrLo5L

— Art Recovery International (@artrecovery) March 18, 2024