El próximo 7 de junio llegarán al altar Hugh Grosvenor, el duque de Westminster, con su esposa Olivia Henson. La boda ha sido descrita como uno de los acontecimientos sociales más importantes del año en Reino Unido.

Esto debido a que Grosvenor es considerado el hombre más rico de ese país, además de tener lazos cercanos con la Familia Real: Carlos III es su padrino, además de ser amigo íntimo de Harry y William.

Y lo cierto es que la ceremonia, hasta ahora, estaría generando más problemas que alegrías en la Realeza de ese país.

De acuerdo a Daily Mail, el monarca y su esposa, la Reina Camilla, desde ya confirmaron que no asistirán al evento, debido a compromisos previos.

Esto debido a que, ese día, ambos estarán en Francia en la Conmemoración del ‘Día D’, tras lo cual Carlos continuará con su tratamiento contra el cáncer.

