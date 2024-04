En un giro judicial poco común, un hombre de 40 años fue absuelto este lunes en Bélgica de cargos por conducir en estado de ebriedad, luego de demostrar que sufre de una rara condición médica conocida como síndrome de autocervecería, ya que su cuerpo produce alcohol.

Este singular caso ha captado la atención no solo de la comunidad médica sino también del público general, según reportó la agencia AFP, haciendo eco de los medios belgas.

Anse Ghesquiere, abogada del acusado, compartió detalles sobre este inusual síndrome que transforma a quien lo padece en un productor endógeno de etanol, debido a la fermentación de alimentos ricos en carbohidratos dentro del sistema digestivo.

El síndrome, también denominado de “embriaguez interna”, lleva al aumento de los niveles de alcohol en la sangre sin consumir bebidas alcohólicas, explicó.

La letrada apuntó a la escasa visibilidad y reconocimiento del síndrome de la autocervecería, señalando que, hasta la fecha, apenas una veintena de casos han sido diagnosticados oficialmente a nivel mundial.

Sin embargo, la defensa del hombre logró evidenciar su condición con el apoyo de tres doctores durante el proceso judicial, una maniobra decisiva para el desenlace del caso.

