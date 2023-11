Kelsey Hatcher, una mujer de Alabama, Estados Unidos, tendrá gemelos luego de haber quedado embarazada en los dos úteros que posee desde nacimiento.

Richard Davis, experto en embarazos de alto riesgo del Hospital de la Universidad de Alabama-Birmingham, declaró a la WVTM (una filial local de la NBC) que el porcentaje de mujeres nacidas con doble útero y doble cuello uterino (cérvix), como es el caso de Kelsey, es inferior al 1%.

“Tal vez 3 de cada 1.000 mujeres podrían tenerlo”, dijo Davis. “Y luego la probabilidad de tener un gemelo en cada una es realmente una locura“, agregó el experto.

Cuando Hatcher dé a luz, Davis dijo que los médicos tendrán que tener mucho cuidado para controlar cada útero y determinar cuál se está contrayendo; si se están contrayendo juntos, o si lo están haciendo por separado.

Cabe destacar que Kelsey ya tiene tres hijos.

Según Mayo Clinic, el útero doble se produce en un feto femenino cuando los dos pequeños tubos que normalmente se forman juntos para crear el útero, se convierten en órganos individuales.

Un útero doble no causa síntomas usualmente y, por lo general, se descubre durante un examen pélvico o pruebas de imagen después de un aborto involuntario, según explica la misma clínica.

