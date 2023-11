A través de redes sociales, la ex chica reality Natalia Rodríguez, conocida como “Arenita” en el programa Yingo, anunció en redes sociales el nacimiento de su primera hija, Luisa, junto a su novio danés, Jens Bach.

La primogénita de Rodríguez nació el pasado 7 de noviembre, pero este viernes la también influencer compartió con sus seguidores la noticia.

“Un día que jamás olvidaré, porque llego al mundo mi primera hija. Después de un largo trabajo de parto que casi termina en cesárea, puedo al fin tener en brazos a mi pequeña Luisa“, escribió la ex chica Yingo.

En la publicación, Natalia compartió las primeras fotografías de su bebé recién nacida en el hospital. En las imágenes se ve a la joven junto a su pareja disfrutar de su hija Luisa.

“Aún seguimos en el hospital, esperamos pronto poder ir a casa. Gracias a todos nuestros familiares y amigos cercanos que han estado preocupados preguntando por nosotros. Estamos bien y más felices que nunca“, comentó Rodriguez.

Asimismo, el ex rostro de televisión agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores. “Gracias por todos los mensajes que me han enviado, no he tenido tiempo de contestar porque literal la maternidad me tiene consumida estos días, ha sido todo hermoso y desafiante al mismo tiempo”, expresó.

Vale mencionar que hace unos meses, tras enterarse de la llegada de su primer hijo, la modelo sufrió un embarazo ectópico, que no era viable. De hecho, Rodríguez se tomó un tiempo antes de confirmar su nuevo segundo embarazo.

Actualmente, la exchica reality vive en Aarhus, Dinamarca, junto a su pareja, el danés Jens Bach, alejada de la televisión.