Un dj extranjero llamado Yo_Henkwart, de nacionalidad alemana, se volvió viral en los últimos días al mostrar cuáles son las canciones chilenas que más han sonado en Europa durante los últimos meses. Lo cierto es que el ranking fue muy criticado por los chilenos.

En concreto el también productor musical puso tres canciones que corresponden al género urbano, las cuales han sonado en lugares nocturnos de aquel continente.

Estas fueron Cabaña, de El Jordan 23, X eso BB! de Jere Klein y Una noche en Medellín, realizada por Cris MJ.

No obstante el dj no obtuvo la respuesta que quería, sobre todo de seguidores chilenos, quienes criticaron su elección.

DJ y canciones chilenas en Europa

“Estuve en Alemania y gracias a Dios no escuche nada de eso”, “En las cárceles de Europa”, “Pensé que escucharía música”, “Yo siendo chilena y no conozco ninguna, gracias a Dios”, fueron algunos.

Lo cierto es que, luego de unos días, Yo_Henkwart decidió a responder a los comentarios indicando que los gustos son personales.

“Bueno, debajo de mi último video estoy leyendo muchas cosas de estas y está súper bien que a ustedes o a muchos de ustedes no les guste la música que esté sonando aquí en Europa o que sea ‘una música muy basura’ como ustedes dicen”, indicó.

“Para gustos, colores. O sea, si a ti no te gusta, vale, está bien, pero no significa que la música sea directamente mala solo porque tú no estés de acuerdo con ella”, agregó.