Una insólita situación ocurrió en un casino chileno el pasado fin de semana, donde un hombre ganó 188 millones de pesos luego de haber realizado una apuesta de póker ‘a ciegas’, es decir, sin ver las cartas.

De acuerdo a lo que reveló T13, la situación ocurrió en el Casino Monticello y el ganador fue identificado como J.S.A.

“Es el sueño de todo jugador de póker, en realidad, es el sueño del pibe. No tengo otra forma de decirlo”, expuso el nuevo millonario.

“(Mi amigo) me propuso que jugáramos una apuesta ciega, es decir, sin ver las cartas. Cuando las recibí y al comenzar a jugarlas, noté que tenía alguna opción de ganar. Comencé a sudar. Mi amigo fue fundamental para seguir y ¡gané!”, agregó.

Asimismo, indicó que se fundió en un abrazo con su pareja, quien se encontraba en el centro de juegos en aquella jornada.

Chileno gana en casino tras apuesta ‘a ciegas’

“Se puso muy nerviosa cuando le dije, no me creía, salimos de la sala y trató de encender un cigarro, pero no podía al tercer intento, los nervios no la dejaban”, expresó.

“Siempre creo que la vida te retribuye cuando intentas ser generoso, es algo que con mi señora lo tenemos muy presente desde hace tiempo”, añadió.

Un caso similar había vivido, en enero pasado, un hombre llamado Omar Pérez Aguirre, quien apostó 880 pesos en una máquina del casino Dreams Valdivia y se llevó $30 millones.

“Mi pareja estaba jugando y yo me senté en la máquina del lado. Me pasó 10 mil pesos y me dijo que probara suerte. Había perdido 5 mil y casi me retiro; sin embargo, seguí jugando con apuestas bajas (de $880) y, de repente, todo se detuvo y comenzamos a festejar”, expresó en ese entonces el flamante ganador.