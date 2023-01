Un premio de $30.775.730 se adjudicó la madrugada del viernes Omar Pérez Aguirre, un turista oriundo de Copiapó quien, junto a su pareja, fue al casino Dreams Valdivia, en la capital de la región de Los Ríos, como una manera de darle la despedida al periodo de vacaciones.

Se trata de un emprendedor del rubro mini market, quien afirmó que no es jugador recurrente, pero esa noche tenía un presentimiento de que algo bueno ocurriría.

“Mi pareja estaba jugando y yo me senté en la máquina del lado. Me pasó 10 mil pesos y me dijo que probara suerte. Había perdido 5 mil y casi me retiro; sin embargo, seguí jugando con apuestas bajas (de $880) y, de repente, todo se detuvo y comenzamos a festejar”, expresó el flamante ganador, quien fue aplaudido y felicitado por el público en la sala de juegos.

Omar indicó que utilizarán el dinero para ampliar los espacios de la casa en Copiapó. “A fines de 2021, abrimos un mini market en nuestra casa, pero poco a poco ha crecido y le ha ido quitando espacio. Prácticamente vivimos en una pieza, por lo que nuestro desafío es hacer una ampliación”, relató.

Asimismo, aseguró que el premio llega en el momento justo, ya que el lunes, tras su regreso a la región de Atacama, iban a acudir al banco para solicitar un crédito y ampliar su vivienda.

“Estábamos bien complicados con el hecho de recurrir a la banca. Ahora, con este premio, podremos hacer un segundo piso sin tener que endeudarnos ni pagar intereses”, sentenció.

Dreams Valdivia se continúa posicionado como uno de los casinos más pagadores del Chile. De acuerdo a la estadística del último mes de 2022, el porcentaje de retorno a clientes en máquinas de azar alcanzó al 93,5%.

En otras palabras, de cada 100 pesos apostados por los visitantes, el casino valdiviano devolvió 93,5 pesos en premios en diciembre.

En tanto, el resumen del año pasado arrojó que se pagaron 7.722 premios sobre 500 mil pesos, y la cifra total en pesos de premios pagados, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, alcanzó a los $7.360 millones.