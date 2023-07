Es probable que muchas personas esperen con ansias su primer beso, de hecho en varias ocasiones se ha convertido en el argumento principal de películas y grandes producciones del cine, sin embargo, una joven estadounidense abrió el debate en las redes sociales luego de revelar que a sus 23 años aún no ha recibido su primer beso.

Se trata de Annelise, una creadora de contenido conocida en TikTok como @lavendercashewmilklatte, quien subió un corto video hablando de como el trastorno de ansiedad social la ha afectado en este aspecto. En él aseguró sentirse “humillada” y tener “miedo” de hacerse vieja y tener que explicarle a su futura pareja que no ha vivido esta experiencia a tal edad.

“Ya ni siquiera es gracioso. ¿Cómo tengo 23 años y todavía no he tenido mi primer beso? Es tan horrible”, relató la joven como recoge Mirror. “Se está volviendo aterrador. No veo que cambie pronto y sigo envejeciendo. Va a ser tan raro porque voy a ser muy viejo y tendré que decirle a alguien que nunca he hecho esto antes. Es humillante”, agregó.

En un siguiente registro admitió que pese a que le causa ansiedad su edad, no quiere que su primer beso sea con un extraño: “Tengo que conocer a la persona que beso antes de besarla. No creo que pueda besarme con un extraño al azar. Tiene que ser alguien que conozca y me importe”, esto, pues, Annelise tiene ansiedad social.

La ansiedad social para algunos suele verse como timidez, a veces extrema, sin embargo, se trata de un trastorno de salud mental un poco más complejo que simplemente no poder dar un primer beso.

De acuerdo a Mayo Clinic a las personas con este trastorno, “las interacciones de todos los días causan muchísima ansiedad, inseguridad y vergüenza por miedo al escrutinio o la opinión de los demás”. Por esta razón, los pacientes pueden llegar a evitar interacciones sociales o con personas desconocidas.

Inclusive a estas personas “hacer cosas rutinarias, como comer o beber frente a otras personas o usar un baño público, también le puede causar ansiedad o temor debido a la preocupación de ser humillado, juzgado o rechazado”, explica el Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU.

“Realmente estoy empezando a sentir que algo anda mal conmigo. No sé por qué soy como soy. No es bueno”, agregó la joven. Sin embargo, varios de sus seguidores le comentaron estar en la misma situación, incluso a mayor edad.

“Tengo 27 años y nadie me ha tomado de la mano”; “Cumpliré 30 años en seis meses y nunca he tenido novio, siento lo mismo”, fueron algunos de los comentarios que recogió el Daily Mail antes de que la joven eliminara el registro de su cuenta de TikTok debido al revuelo que tuvo.