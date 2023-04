El sitio especializado en gastronomía y viajes, Taste Atlas eligió al completo chileno como uno de los 10 mejores hot dogs del mundo.

La lista ubica al bocadillo chileno en el cuarto lugar, siendo superado por el choripán argentino, el hot dog de Chicago en Estados Unidos y el perro caliente colombiano.

Best rated Hot dogs in the world. Argentina is the world champion once again 😊🇦🇷

Learn more about each: https://t.co/zVsxvQkgGO pic.twitter.com/bvSVhM4guD

— TasteAtlas (@TasteAtlas) April 1, 2023