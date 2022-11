Fue hace algunos meses cuando se viralizó la historia de una tiktoker argentina llamada Nani UnU, quien se volvió viral luego de publicar un video donde lloraba y exigía que alguien la mantuviera porque no le gustaba trabajar, ahora la muchacha ha dado que hablar porque pide dinero para un equipo de aire acondicionado.

De acuerdo a lo que publicó TN, la creadora de contenidos lanzó una campaña a través de sus redes sociales, para que los seguidores la apoyaran. Para eso incluso entregó una cuenta de Mercado Pago.

Lo cierto es que, contrario a lo que se puede pensar, los resultados han sido bastante favorable, ya que en pocos días juntó una cantidad considerable.

Esto lo compartió en su cuenta de Twitter, donde indicó: “Para los que me dicen que pidiendo limosna no se llega a ningún lado”.

Lo cierto es que juntó un total de 42.148 pesos argentinos, algo así como 231.054 de la moneda nacional. De acuerdo al citado medio, esto representa la mitad de lo que necesita para comprar un implemento de estas características.

Para los que me dicen que pidiendo limosna no se llega a ningun lado pic.twitter.com/BAXkFpa3X4 — Asadodefaso (@asadodefaso_uwu) November 27, 2022

Tiktoker y su aire acondicionado

Como era de esperarse, fueron cientos de personas quienes comentaron la publicación de la joven, entre ellos quienes criticaban su actitud y otras que la apoyaban.

“No es limosna. Es lo que hacen todos los influencers para monetizar su trabajo. Le depositan porque les gusta lo que hace. ¿Cuál es la diferencia entre Nani pidiendo un aire y Santi Maratea (otro influencer) pidiendo un collar para sus perros?”, le respondió otra persona.

Hay que señalar que la historia de Nani UnU se conoció en octubre pasada, tras pedir abiertamente que necesitaba que la mantuvieran económicamente porque no le gustaba trabajar.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. “Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto”