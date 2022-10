Harry Potter se ha transformado en uno de los íconos de la literatura británica y en todo un fenómeno a nivel mundial. Por ello, Reino Unido ha decidido poner el rostro del joven mago en una serie de monedas.

Así lo anunció ayer jueves Royal Mint, organismo británico encargado de imprimir las monedas y billetes. La colección de monedas incluye una de 50 peniques y se lanzarán “para celebrar el 25 aniversario de Harry Potter en la escuela de brujos”, agregó la entidad en un comunicado.

La serie constará de cuatro piezas que incluyen un retrato del famoso hechicero de anteojos redondos, así como el tren Hogwarts Express, el profesor Albus Dumbledore y la escuela de brujería Hogwarts.

Las piezas incluyen un efecto óptico que imita el impacto de un “rayo” cuando se las hace girar delante de la luz, obtenido gracias a un láser de última generación que da a la vez un carácter “mágico” a las monedas, pero también permite asegurarlas y autenticarlas, precisa Royal Mint.

Some info:

If you have your eye on a coloured or non-coloured Brilliant Uncirculated coin, please don't worry if our website is busy as they are unlimited.

The first 2 coins in the collection feature Queen Elizabeth II's portrait, the final 2 will feature the King. pic.twitter.com/auHsZEflDz

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) October 20, 2022