El actor británico Alan Rickman, quien murió en enero de 2016, reveló en uno de sus diarios el motivo que lo llevó a seguir interpretando al profesor Severus Snape en la saga de Harry Potter.

A lo largo de su carrera, la estrella de cine registró, en un pequeño diario de bolsillo, eventos y citas relevantes. A comienzos de los noventa, Rickman decidió enfocarse en sus memorias, dando como resultado 26 volúmenes donde relató parte de los 11 años que duró las grabaciones de la historia basada en los libros de la J. K. Rowling.

En uno de los pasajes de su diario, publicados por The Guardian la semana pasada, la difunta estrella explicó que quiso dejar la franquicia luego de la segunda película (Harry Potter y la cámara secreta) que se estrenó en 2002.

“Hablando con (agente) Paul Lyon-Maris sobre la salida de HP (Harry Potter), que él cree que sucederá. Pero aquí estamos de nuevo en el área de proyecto-colisión. Reiterando no más HP. Ellos no quieren escucharlo”, escribió Rickman el 4 de diciembre del mismo año.

¿Por qué Alan Rickman decidió seguir interpretando a Severus Snape?

No obstante, el actor cambio de opinión poco antes de iniciar el rodaje de la quinta películas (Harry Potter y el cáliz de fuego). De acuerdo con su propio relato, él eligió seguir adelante con el proyecto tras ser diagnosticado con cáncer de próstata.

Cabe recordar, que el artista británico tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para extirpar dicho órgano en enero de 2006, poco antes de comenzar el rodaje de Harry Potter y la Orden del Fénix.

“Por fin, sí a Harry Potter 5. La sensación no es ni de arriba ni de abajo. El argumento que gana es el que dice: ‘Llévalo a cabo. Es tu historia’”, relató Rickman en sus memorias citadas por el periódico británico.

“Tan pronto me pongo el anillo y el traje (de Snape), me doy cuenta de que algo sucede”, confesó el intérprete londinense. “Se vuelve extraño ser hablador, sonriente, abierto. El personaje me estrecha, me tensa. No son buenas cualidades en un set de filmación. Nunca he sido menos comunicativo con un equipo. Afortunadamente, Dan (Radcliffe) cumple ese papel con facilidad y encanto. Y juventud”, agregó.

En otros de los pasajes de su diario, escrito el 27 de julio de 2007, Alan Rickman comentó haber leído el último libro de Harry Potter y destacó el final que tuvo su personaje en la saga.

“Snape muere heroicamente, Potter lo describe a sus hijos como uno de los hombres más valientes que jamás haya conocido y llama a su hijo Albus Severus. Este fue un verdadero rito de iniciación. Una pequeña información de Jo Rowling hace siete años -Snape amaba a Lily- me dio un borde al cual aferrarme”, agregó.

Cabe recordar que el actor británico falleció a los 69 años en enero de 2016, producto de un cáncer de páncreas. El personaje que encarnó en la serie de películas comenzó siendo uno de los más odiados, pero hacia el fin de la historia terminó por convertirse en uno de los más queridos por los fanáticos de Hogwarts.