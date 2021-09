“Hoy, con el corazón lleno de gratitud a dios, vengo a compartir con ustedes que por cuarta vez estoy siendo bendecido con otro hijo. Mi corazón rebosa de tanta felicidad”.

Así anunció el delantero del Atlético Mineiro, Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, conocido como Hulk, que será padre junto a su actual pareja Camila Ángelo. La joven es, ni más ni menos, la sobrina de su exesposa.

“Sólo puedo decir gracias Dios. Ya estamos deseando recibirte, niño(a), te amamos incondicionalmente. Ven lleno de salud mi bebé”, agregó al anuncio.

Hulk y una separación polémica

El futbolista se separó de su mujer, Irán Ángelo, en 2019. Un bullado caso, según recoge el trasandino La Nación, porque con ello se confirmó que el atacante tenía un romance con su sobrina política.

Fueron 12 años de matrimonio de los que nacieron tres hijos. Este, el nuevo, será el cuarto.

Tras la separación, llegó el nuevo casamiento en marzo de 2020. Algo que, sin duda, descolocó a Irán y sin tapujos lo hizo saber a los medios de comunicación, según recoge Semana.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, dijo al portal Récord.

“Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto”, agregó.

“Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, se lamentó.